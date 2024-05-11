4 أعمال تنتظرها الفنانة أيتن عامر

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش أيتن عامر حالة من النشاط الفني الملحوظ، حيث ترتبط بأكثر من عمل بين السينما والدراما، وذلك بعدما قدمت في موسم دراما رمضان الأخير 3 أعمال دفعة واحدة هي جودر مع ياسر جلال وزوجة واحدة لا تكفي مع ماجد المصري وتل الراهب الذي تعاونت خلاله مع محمد رياض.



وتنتظر أيتن عامر عرض فيلمها الجديد عنب، والذي تنافس به في موسم أفلام الصيف المقبل، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يضم إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، لطفي لبيب، محمود حافظ، محمد رضوان، ليلي عز العرب، سامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور.



كما تنتظر أيتن تحديد موعد عرض فيلم المنبر مع أحمد حاتم خلال الفترة المقبلة، وهو من نوعية الأفلام الوثائقية، ويتناول تاريخ الأزهر الشريف، وتظهر أيتن عامر خلاله زوجة أحمد فهيم.

المنبر من بطولة أحمد حاتم، أيتن عامر، كمال أبو رية، أحمد فهيم، عمر السعيد، وسامح الصريطي، ويضم العديد من ضيوف الشرف منهم زينة، أشرف زكي، وأحمد عبدالعزيز، والعمل من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال.



أيضًا تقدم أيتن عامر بطولة فيلم محو أمنية مع مصطفى خاطر، والعمل جاري تصويره في الفترة الحالية، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر خلاله خاطر بشخصية سيناريست يطمح لتحقيق النجاح بأفلامه.

والفيلم من بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، وفاء عامر، محمد ثروت، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، ومن تأليف حسام كمال وأدهم سعيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.