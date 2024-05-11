بعد تأجيل مسلسله "الراكون".. يوسف الشريف يخوض تجربة المنصات الرقمية لأول مرة

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاعت مسلسلات المنصات الرقمية أن تحقق نجاحًا كبيرًا في الآونة الأخيرة فكثير من النجوم لقوا نجاحًا كبيرًا بمسلسلاتهم على المنصات وأيضًا المسلسلات القصيرة، وقرر الفنان يوسف الشريف أن يخوض تجربة المنصات الرقمية لأول مرة بمسلسل جديد يتكون من 8 حلقات.

ويعد هذا المسلسل هو عودة الفنان يوسف الشريف للدراما بعد غياب 3 سنوات، حيث كانت أخر أعماله مسلسل كوفيد 25 الذي عرض عام 2021، فيستعد حاليًا يوسف الشريف لمسلسل جديد من بطولته يتكون من 8 حلقات، والمسليل من إنتاج شركة أروما، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

تأجيل مسلسل "الراكون" لـ يوسف الشريف

وفي سياق متصل كان قد تعرض مسلسل يوسف الشريف الأخير الذي كان يحمل اسم الراكون لأزمات إنتاجية تسببت في توقفه بشكل نهائي، وذلك بعد أن كان هناك مساعي من بعض شركات الإنتاج لتقديم هذا العمل في سباق رمضان 2024، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

آخر أعمال الفنان يوسف الشريف

والجدير بالذكر أن مسلسل "كوفيد 25"، وهو آخر أعمال الفنان يوسف الشريف الدرامية، وجمع هذا العمل نخبة من النجوم، بمشاركة أحمد صلاح حسني وأيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وإسلام جمال، وقد اتسمت قصته بتناولها لأحداث فيروس كورونا ومزجها بين الخيال العلمي والواقع، وتم إخراج المسلسل من قبل أحمد نادر وإنتاج تامر مرسي.

انفصال إنجي علاء ويوسف الشريف

وقد أعلنت المؤلفة إنجي علاء انفصالها بشكل رسمي عن زوجها يوسف الشريف بعد زواج دام لمدة 14 عامًا، ونشرت تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس.

وقالت انجي علاء: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف إني طول فترة زواجنا ما شوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".