باسم سمرة: "نفسي أقدم السيرة الذاتية لـ إسماعيل ياسين"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان باسم سمرة، ضيفا على الاعلامية إنجي علي في برنامج " أسرار النجوم" أول أمس الخميس، على إذاعة "نجوم إف إم ".

شدد باسم سمرة على أنه لا يشعر بالغيرة من أي دور يقدمه زميل آخر، موضحا: الغيرة تأكل القلب والروح لذلك هي كلمة ليست موجودة في قاموسي، مهم الممثل ينمي موهبته ولا يقف عند سقف واحد، يتثقف على مستوى المزيكا واللغات.

وعن أبرز الفنانين الذين يعتبرهم قدوة له، قال باسم سمرة: عنتيل التمثيل بالنسبة لي هو محمود المليجي، وأيضا إسماعيل ياسين فنان عمل في ظروف صعبة ونهايته كانت مأساوية، هي شغلانة صعبة وليس لها أمان كما يقال"

وعن سيرة ذاتية يتمنى تقديمها في عمل فني، أوضح: أتمنى تقديم عمل عن الراحل إسماعيل ياسين خصوصا الجزء الخاص بنهاية مسيرته الفنية".

وبسؤاله عن الأنثى بالنسبة له في السينما، اختار باسم سمرة هدى سلطان، قائلًا: صوت حلو وتمثيل رائع وطول بعرض.. مازحًا: الممثلات قاعدين بيقصروا ومحدش شايفهم.

أكثر صفة يكرهها باسم سمرة في المرأة

وكشف باسم سمرة أكثر صفة يكرهها في المرأة قائلًا: محبش صفة النكد.. وفي ستات تحب النكد قد عينيها.. أتضايقي براحتك ليه تنكدي عليا، ولو مضيقة مني خدي جنب بعيد عني.