نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إنتاجه أغنية لها.. الجمهور يتسائل هل عاد تامر حسني إلى بسمة بوسيل؟ (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح نجم الجيل تامر حسني حُلم كل الفتيات في العلاقات والإنفصال وأنه يطبق مبدأ النهايات أخلاق، فمن بعد إعلان الثنائي انفصالهما عن بعضهم البعض وهما محض الأنظار وأي تصرف يصدر منهما يتناوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي ويتساءلون هل عاد تامر حسني وبسمة بوسيل مرة أخري ؟

والذي يجعل الجمهور يتسأل عن عودة تامر حسني وبسمة بوسيل مرة أخري هو حرص الثنائي على الظهور سويًا في أغلب المناسبات، وأيضًا تصريح بسمة بوسيل عن عودتها لتامر حسني حيث صرحت أن حلم الرجوع لتامر حسني هيتحقق.

وأيضًا تشجيع ودعم تامر حسني المستمر لبسمة بوسيل في كل خُطوة جديدة تتخذها في عملها أو مشوارها الفني، وكان آخر هذا الدعم والتحفيز هو إنتاج تامر حسني أول أغنية في مشوار بسمة بوسيل الغنائي.

والذي جعل الجمهور في حيرة أكثر هو تعليق رامي صبري على أغنية "البدايات" لـ بسمة بوسيل حيث قام بنشر الأغنية عبر خاصية القصص بـ "انستجرام" وعلق عليها قائلًا: "مبروك يا بسوما ايه الإحساس الحلو ده أغنية حلوة أوي، وطبعًا التيكو لما يدخل كل حاجة بتبقي حلوة زيه ربنا يخليكم لبعض يا حبايبي".

أبرز مرات ظهور تامر حسني وبسمة بوسيل سويًا بعد انفصالهما

ويستعرض لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز المرات الذي ظهر فيها الثنائي سويًا منذ إعلان انفصالهما، وحقيقة عودتهما.

بدأ ظهور الثنائي سويًا بعد انفصالهما من خلال أعياد ميلاد أبنائهم ثم بدأوا يظهرون سويًا أكثر أثناء شهر رمضان الماضي من خلال التجمعات مع أصدقائهم فقد نشر تامر حسني صورة تجمعه ببسمة بوسيل والفنان رامي صبري وزوجته.

إحتفال تامر حسني بغناء بسمة بوسيل تتر مسلسل نعمة الأفوكاتو

وأيضًا ما يثير حيرة الجمهور هو دعم تامر حسني المستمر لـ بسمة بوسيل بعد الإنفصال وأيضًا مباركته لها على نجاح تتر نهاية مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي يعد هو أول أغنية لها بعد عودتها إلى مجال الغناء، فقد قام تامر حسني بعمل عزومة سحور تجمع فيها أغلب النجوم من ضمنهم (مي عمر، المخرج محمد سامي، رضوي الشربيني، درة، رانيا منصور، شام الذهبي، المخرجة سارة وفيق) وهذا للإحتفال بنجاح تتر نهاية مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي يعد عودة بسمة بوسيل للغناء.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها كلًا منهما صور تجمعهم سويًا ويدعمون بعضهم البعض عبر السوشيال ميديا وحرصهم على الظهور سويًا في المناسبات الكبري.

تامر حسني ينتج لـ بسمة بوسيل أول أغنياتها

وكان أكثر ما أدهش الجمهور هو أمس حيث طرحت بسمة بوسيل أولي أغنياتها الخاصة "البدايات" الذي تعد عودتها للساحة الغنائية بعد غياب دام لسنوات طويلة، حيث نشر برومو الأغنية عبر انستجرام وعلقت عليه قائلة: "اسمعوا أغنيتي الجديدة البدايات، دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع، إن شاء الله تعجكم، ومستنية رأيكم”.

وتابعت: “على فكرة الأغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلتله إني عايزة أعمل أغاني ليا على طول شجعني وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظه إنه يديهالي، ودي أول أغنية رسمية في مشواري الفني”.

وعلق تامر حسني على منشور بسمة بوسيل معبرًا عن سعادته بانتاجه لها أول عمل رسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، في أول تعليق له بعد إنتاجه أغنية البدايات لـ بسمة بوسيل: “الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم، ألف مليون مبروك، وغنيتيها غُنا عظيم بجد، أيوا أنا المدرب والمنتج، بس إحساسك هو الموضوع كله”.

وأضاف تامر حسني: “كل سنة وإنتِ طيبة ويارب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات، شكرًا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيى والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف”.

تامر حسني يروج لأغنية البدايات لـ بسمة بوسيل

ويستمر نجم الجيل تامر حسني في الترويج لأغنية "البدايات" حيث أنه قام بنشر الأغنية عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

والجدير بالذكر أنه لم يعلن أو يأكد أيًا من بسمة بوسيل وتامر حسني عن عودتهما لبعضهما البعض.