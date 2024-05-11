حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت حادثة عصام صاصا على الدائري عناوين الأخبار خلال الأيام الماضية، حيث زاد الاهتمام بالمطرب المشهور بالمهرجانات الذي اتهم بدهس سائق على الطريق الدائري في الطالبية بالجيزة، وأسفر عن وفاته يوم الثلاثاء الماضي.

وفي ضوء هذا الحادث، قررت النيابة العامة استدعاء عصام صاصا من جديد بعد أن تم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

تم اتخاذ هذا القرار بناءً على تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أكد إيجابية تعاطي المتهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.

اين يوجد عصام صاصا بعد الحادث؟

وفيما يتساءل الجمهور عن مكان تواجد عصام صاصا في الوقت الحالي، وفي انتظار تنفيذ قرار النيابة، ظهر المطرب المهرجانات في حفل غنائي أقيم في دبي قبل أيام.

حيث قام بأداء حفلات متتالية على مسرح The Show، وغادر البلاد بعد 24 ساعة من إتمام إجراءات الإفراج عنه يوم الأربعاء الماضي.

ووفقًا لجدول الحفلات المقررة لعصام صاصا، من المتوقع أن تستمر جولته الغنائية لمدة شهر، وفي حال وصوله إلى مطار القاهرة، سيتم القبض عليه وتنفيذ القرار القضائي الصادر بحقه.

حادث عصام صاصا علي الطريق الدائري

تفاصيل الحادثة تشير إلى أن عصام صاصا أدلى بشهادته أمام النيابة العامة، حيث أكد أنه كان يسوق سيارته على الدائري بعد انتهاء عمله في منطقة المعادي. وفي محطة بنزينة موبيل قرب منعطف الوصلة، واجهته سيارتين على يساره ولم يستطع رؤية أحدهما. نتج عن ذلك اصطدامه بالسائق الذي توفي على الفور، وتضررت زجاجة السيارة والكبوت. وبعد الحادث، توقفت السيارة وتجمع الناس حولها، حيث أدرك أن السائق قد فارق الحياة.

من ناحية أخرى، صرح جمال مفتاح، شقيق السائق المتوفى، أن أخاه كان ينتظر حافلة الشركة التي يعمل بها عندما دهسته سيارة عصام صاصا علي الطريق الدائري، مشيرًا إلى ان الضحية لم يكن يمر كما زعم شهود العيان.