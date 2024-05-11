نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. تامر عاشور ومحمود العسيلي يشعلان حفلهما في الرحاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجمان تامر عاشور ومحمود العسيلي أمس حفل غنائي ضخم في التجمع الخامس، وقدموا خلاله باقة من أروع أغانيهما، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وفي سياق آخر، يستعد تامر عاشور لإحياء حفل غنائي جديد في أبو ظبي برفقة الفنان أحمد سعد، وذلك يوم 29 من يونيو المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة التي يتفاعل معها الجمهور.

تفاصيل أغنية "هيجيلي موجوع"

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور أغنية تحمل اسم "هيجيلي موجوع" على موقع الفيديوهات يوتيوب ومن الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، ومكس وماستر صفر.

كلمات أغنية "هيجيلي موجوع"

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه

ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان

‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة

‎ب وداع ‎وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش.