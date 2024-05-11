يسرا تضع شرطًا للعمل مع محمد رمضان ومي عمر.. فما هو؟

القاهرة - محمد ابراهيم - أثنت النجمة يسرا على الأفكار التي يُقدمها المخرج محمد سامي وكذلك على ذكائه في تنفيذ أعماله الفنية، وذلك خلال تصريحاتها في برنامج "ET بالعربي"، مُشيرة إلى أنها تواصلت مع معه منذ ثلاثة أيام لتهنئه على نجاح مسلسله الأخير "نعمة الأفوكاتو"، الذي عرض في دراما رمضان الماضي 2024، مُؤكدة:"أنا كلمت محمد سامي وقدمت التهنئة له منذ 3 أيام على نعمة الأفوكاتو".

شرط يسرا للتعاون مع محمد رمضان ومي عمر



وقالت النجمة يسرا أنه ليس لديها أي مانع من العمل مع النجم محمد رمضان والفنانة مي عمر، بشرط أن يكون دورها مؤثرًا في الأحداث نظرًا لقيمتها الفنية الكبيرة، مُعلقة: "لو فيه عمل هيجمعني مع محمد رمضان ومي عمر، معنديش مشكلة بس أنا هكون فين، والمهم العمل يكبرني وأنا مش هاجي كده وأنت بتعرض عليَّ تكون عارف قيمتي صح".

كواليس دور يسرا في فيلم شقو

وكانت يسرا، قد كشفت أيضًا في برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي، عن كواليس ظهورها على بوستر فيلم "شقو"، وهي ممسكة بثعبان، لافتة أنه كان ثعبان حقيقيًا، وأنها كانت قلقة للغاية وقت التصوير، مُضيفة: "كانوا بيصوروا والتعبان عليا وأنا مرعوبة، وكان ساقع جدًا وملمسه تقيل أوى وكنت هموت من الخوف، وأنا لازم أظهر أليطة جدًا".



وأعربت يسرا عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في فيلم “شقو”، مؤكدة على أن كواليس تصويره كانت ممتعة للغاية، حيث كانت تشعر براحة شديدة خلالها، مُتابعة: "أنا كنت من جوا قلبى رايحة مبسوطة وبشتغل وأنا مرتاحة وحاسة إني بعمل حاجة مختلفة خالص".

أبطال فيلم شقو

ويشارك في بطولة فيلم شقو بجانب النجم عمرو يوسف، عدد كبير من النجوم منهم: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، يسرا، عباس أبو الحسن، وآخرون، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وحقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى.