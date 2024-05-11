نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. راغب علامة يحيي حفلًا غنائيًا في كاليفورنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم راغب علامة، الليلة لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في ولاية كاليفورنيا، ويعتبر هذا الحفل السادس له في أمريكا، بولاية كاليفورنيا، حيث أحيا مؤخرًا أول حفلاته هناك في نيويورك، والحفل الثاني كان في دنفر، أما الحفل الثالث فكان في كليفلاند، والحفل الرابع فكان في ميامي، أما الحفل الخامس فكان في مدينة بوسطن.

أغنية “التقيل تقيل”لراغب علامة

وفي سياق آخر، طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية حملت اسم "التقيل تقيل" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية طرحها على طريقة الفيديو كليب، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، والكليب فكان من إخراج زينة مكى.

وكان النجم راغب علامة، قد حقق نجاحًا كبيرًا أيضًا بأغنية "في كتير حلوين" التي قدمها باللهجة المصرية، وهى من كلمات عصام شعبان، وألحان عبد سليم، وتوزيع حمدى المهيري.

تفاصيل أغنية “يلا” لراعي علامة

كما طرح راغب علامة، مؤخرًا أيضًا أغنية بعنوان "يلا" وهى من كلمات عماد الأبياري، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وتم تصوير جزء من الأغنية في لبنان، والجزء الثاني صور في مصر، والكليب من إخراج جاد شويري.