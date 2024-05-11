نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. بسمة بوسيل تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة المغربية بسمة بوسيل تريند محرك البحث “جوجل”، فور طرحها أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "البدايات" أول أغنية رسمية لها وهي من إنتاج النجم تامر حسني، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، ونالت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي مشيدين بصوتها القوي وآدائها المتفرد من نوعه.

تفاصيل أغنية البدايات

أغنية "البدايات" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس فهد".

كلمات أغنية البدايات

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

البدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

البدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

البدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة

بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله

وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه

نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله

وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة

بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله

وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه

نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله

أول مسكة أيد وبداية المواعيد

إحنا كده نتشد وبس تملي لأي جديد

الأيام بتفوت والإحساس بيموت

والأيام بتفوت ولسه البدايات أجمل

أول مسكة أيد وبداية المواعيد

إحنا كده نتشد وبس تملي لأي جديد

الأيام بتفوت والإحساس بيموت

والأيام بتفوت ولسه البدايات أجمل

وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة

بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله

وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه

نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله

وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة

بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله

وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه

نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله

