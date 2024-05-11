نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "شقو“ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب فيلم" شقو “للنجم عمرو يوسف من كسر حاجز الـ 69 مليون جنيه، طوال مدة عرضه التي بلغت 30 يوم عرض، حيث حقق حتى الآن إجمالي إيرادات بلغت قيمتها أمس 706ألف جنيهًا، وجاء في المركز الثاني في قائمة الإيرادات.

صناع فيلم شقو



فيلم “شقو” يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك،ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا، الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وتم طرحه في دور السينمات المصرية وباقي الدول العربية والعالم.

قصة فيلم شقو



فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.