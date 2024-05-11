نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "السرب" منذ طرحه في السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “السرب”، إيرادات كبيرة منذ عرضه بالسينمات، حيث بلغت إيراداته أمس 22 مليون و442 ألف جنيهًا، وبذلك حافظ على تصدره للمركز الأول في شباك التذاكر.

أحداث فيلم السرب

تدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

أبطال فيلم السرب

الفيلم بطولة أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

ملاحظات على برومو الفيلم

وظهر خلال برومو “السرب”، تاريخ 15 فبراير 2015، وهو تاريخ الواقعة التي حدثت للمصريين في سواحل ليبيا بقتل 21 قبطي من قبل قوات الظلام الإرهابية "داعش" والتي بناءً عليها تمت صناعة فكرة العمل الذي تناول بطولة قواتنا الجوية أمام الإرهابيين.



كما ظهر خطاب الرئيس السيسي، والذي أعلن في كلمة طارئة ردًا على مقتل 21 مصريًا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب مؤكدًا على أن مصر تمتلك حق الرد