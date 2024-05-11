تعرف على إيرادات فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، للنجم هشام ماجد والفنانة هنا الزاهد تصدره للمركز الثالث في قائمة إيرادات شباك التذاكر، حيث حقق أمس 574 ألف جنيهًا.



قصة فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”



وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

أبطال فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”



فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، طه دسوقي، غادة إبراهيم، محمود الليثي، سمير حكيم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف شريف نجيب، جورج عزمي، إنتاج أحمد السبكي.