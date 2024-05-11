انت الأن تتابع خبر جميلة الجميلات تاهت فى الصحراء.. عندما فطرت ليلى فوزى بتاو على عربية "كارو".. موقف غير متوقع في حياة الفنانة الشهيرة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثيراً ما يتعرض الإنسان لبعض المواقف التى لا ينساها فى شهر رمضان بسبب مواعيد الإفطار والسحور أو بسبب ظروف الصيام ومتطلبات العمل، وتبقى من هذه الأحداث مواقف كثيرة لا تفارق ذاكرة صاحبها ويذكرها كلما هل عليه شهر رمضان، وتعرض نجوم الزمن الجميل للعديد من هذه المواقف التى ظلوا يتذكرونها دائما ، ومنها ما حدث مع النجمة الجميلة ليلى فوزى الشهيرة بفيرجينيا جميلة الجميلات، والتى قد لا يتخيل أحد أن هذه النجمة الجميلة الأرستقراطية اضطرت ذات يوم فى رمضان إلى الإفطار على عربة كارو وكان إفطارها عبارة عن بتاو.

وكانت النجمة الجميلة تصور أحد أفلامها فى مدينة الإسكندرية واضطرت للسفر خلال أحد أيام شهر رمضان لتصوير بعض المشاهد الخارجية ، وبعد أن انتهت من التصوير ركبت سيارتها فى طريق العودة

، وهى على ثقة أنها ستصل قبل مدفع الإفطار بما لا يقل عن ساعة طبقا لحساب المسافة والطريق .

بنحو 15 كيلو ، وبعد أن فحصت السيارة اكتشفت أن سبب توقفها هو نفاد البنزين.

وانتظرت الفنانة الكبيرة فى الطريق لتجد أى سيارة تبادر بإنقاذها، ولكن دون جدوى حيث كانت كل السيارات تسرع حتى تصل إلى

قبل آذان المغرب.