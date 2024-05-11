نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعدام لـ عصام صاصا| محامي المجني عليه يفجر مفاجأة لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار القانوني علي فايز محامي المجني عليه ضحية المطرب عصام صاصا، أن الفترة الأخيرة هناك أخبار كثيرة بشأن واقعة المطرب عصام صاصا، موضحًا أن القضية تحولت لرأي عام بسبب شهرة المجني عليه.



وأضاف محامي المجني عليه، أن المتهم في القضية عصام صاصا، دهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية، وتم القبض علي المتهم في القضية، وبعد ذلك تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 30 ألف جنيه، وهناك قرار جديد خلال الساعات الماضية حيث أمرت نيابة العمرانية بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا مرة أخرى.

تصريحات محامي المجني عليه



وأوضح محامي المجني عليه، خلال مداخلة ببرنامج كلبش، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، المذاع على قناة الشمس، أن القضية المتهم فيها عصام صاصا قتل خطأ، وليس قتل عمد، وما نشر بأن عصام صاصا سيحصل على الإعدام أمر غير صحيح، لأن الواقعة قتل خطأ.

هل عقوبة عصام صاصا الإعدام؟



ولفت إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة القتل الخطأ لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام، وفي بعض الحالات تصل لـ 10 سنوات، ولكن حالة عصام صاصا لن يكون فيها الحبس 10 سنوات لآن المتهم في القضية لم يقوم بقتل ثلاث أشخاص، ولن تكون العقوبة إعدام.



وكشف أن المتهم إذا كان متعاطي المخدرات ستكون العقوبة من سنة لـ 5 سنوات، وقد تصل لـ 7 سنوات، وأن أسرة المجني عليه " أحمد مفتاح" في حالة نفسية صعبة.



