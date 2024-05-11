نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم أقصد.. أول تعليق لـ عصام صاصا بعد واقعة دهس سائق بالطالبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي حسن محفوظ، أنه جلس مع مطرب المهرجانات عصام صاصا، خلال الأيام الماضية، وأن حالته النفسية صعبة للغاية بسبب دهسه السائق الراحل أحمد مفتاح، أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

القتل بالخطأ

وأضاف حسن محفوظ، خلال تقديمه برنامج كلبش، المذاع على قناة الشمس، أن المتهم في القضية عصام صاصا، قال إنه كان يسير في الطريق، والمجني عليه هو من جاء أمامه، وأن القتل كان بالخطأ ولم يقصد.

واجب العزاء لأهل المجني عليه

ولفت إلى أن الفنان الشعبي محمود الليثي كان معه في هذه الجلسة، وأكد أنه سيذهب لأسرة المجني عليه وسيقدم واجب العزاء، وأنه متأثر بما يحدث.

تعليق مطرب المهرجانات عصام صاصا على أزمته الأخيرة

علق مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، على أزمته الأخيرة، وذلك بعد الإفراج عنه، من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب صاصا في منشوره:" كل اللي بيحبوني واللي مبيحبونيش واللي شمتانين فيا يركزوا في الكلام ده، طبعًا الحمدلله على كل حال وكل اللي يجيبه ربنا خير".

وتابع:" بس ليه الناس شايفاني وحش ؟ ربنا اللي يعلم انا الموضوع ده مأثر فيا قد ايه ويارب ما حد يتحط في ربع الموقف اللي انا فيه،ربنا يرحم الراجل اللي انا شايل ذنبوا وشكله مبيفارقش عيني من ساعة اللي حصل ويصبر أهله".

وأضاف: "بس في حاجات محدش يعرفها لازم أطلع اوضحها بس أنا مش قادر أحكي حاجه دلوقتي من التعب اللي أنا فيه".