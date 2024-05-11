اليوم.. مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل الفنان مصطفى كامل اليوم بحفل زفاف ابنته، في إحدى فنادق القاهرة الشهيرة، ومن المقرر أن يشهد حفل زفافها تواجد عدد كبير من نجوم الفن.

آخر حفلات مصطفى كامل



وفي سياق آخر، أحيا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مؤخرًا، حفلًا غنائيًا في لبنان رفع شعار كامل العدد، حيث تم نفاذ التذاكر قبل الحفل بيومين، وقدم خلاله عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور اللبناني.

تكريم مصطفى كامل في لبنان



ومن ناحية أخرى، تم تكريم الفنان مصطفى كامل من نقابة الموسيقيين اللبنانية تقديرًا لمشواره الفني والنقابي، الذى أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة، وإنجازاته وتحقيقه نجاحات كبيرة منذ توليه النقابة، وذلك بحضور النقيب اللبناني فريد بو سعيد والفنان وليد توفيق، وبحضور أيضًا عدد من وسائل الإعلام اللبنانية.

وأعرب مصطفى كامل عن سعادته بالحفل الذي نال من خلاله إشادات كبيرة، كما أعرب عن سعادته بالتكريم وسط الشعب اللبناني الذى يحبه، ويعتبر التكريم وسامًا على صدره لم ينساه طول حياته، والغناء في لبنان له طعم تاني.