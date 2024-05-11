نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعرض "العادلون".. ثقافة القاهرة تواصل عروضها المسرحية بقصر روض الفرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، الجمعة، العرض المسرحي "العادلون" لفرقة قصر ثقافة عين حلوان المسرحية، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة ضمن برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي العادلون

تدور أحداث العرض في إطار فلسفي، حول مجموعة من الفدائيين الفلسطنيين يخططون لاغتيال أحد قادة الكيان الصهيوني، ويؤكد العرض على صورة المناضل العادل الذي يعطي الأولوية للمواقف الإنسانية دون أن يفقد روح الانتفاضة التي يؤمن بها، حيث يمكن تحقيق العدالة بشرف وحرية وليس عن طريق القتل أو العدائية فقط.

صناع العرض المسرحي

العرض عن رائعة ألبير كامو، إعداد محمد عبد الرحمن، إخراج محمد فاضل القباني، ديكور وملابس سماح نبيل، إضاءة محمد الطايع، تأليف موسيقي محمد خالد، مخرج منفذ ياسر الوكيل، تمثيل رامي نادر، خالد رأفت، السعيد قابيل، هدير طارق، عبد الرحمن كمال، محمد فاضل.

لجنة التحكيم

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد جبر، والناقد أحمد خميس، والمهندس أحمد نور. والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم ضمن عروض إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة.

أبرز عروض ثقافة روض الفرج

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج العروض المسرحية لفرع ثقافة القاهرة، لمدة 6 أيام، تقدم يوميًا بالمجان في الثامنة مساء، حيث يشهد الليلة عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة المسرحية، إخراج حسام التوني، وغدًا الأحد تقدم فرقة قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي "عطيل" إخراج علي عثمان، وتقدم فرقة قصر ثقافة حي الأسمرات بعد غد الاثنين العرض المسرحي "باراڤان" تأليف وإخراج ماهر الحجار.

