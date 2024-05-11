نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. "المركز القومي" يعرض 3 أفلام بنادي السينما المستقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادى السينما المستقلة، الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، فعالياته، اليوم السبت فى السابعة مساءً بسينما الهناجر في ساحة دار الأوبرا المصرية.

الفيلم التسجيلي القصير رحال

ويُعرض خلال الفعاليات 3 أفلام هي، الفيلم التسجيلي القصير "رحال" للمخرج يوسف شعبان، وتدور أحداثه حول رحلة استكشافية بسيطة للعيش في تفاصيل حياة إحدى القبائل البدوية كما يُسلط الضوء على الحياة البدوية المليئة بالمشاق والصعاب، وإعتمادهم على المعيشة البدائية إستكمالًا لخطى أبائهم وأجدادهم رغم التقدم التكنولوجي الذي يعيشه المجتمع الآن.

فيلم حتة سكر

كذلك يعرض فيلم "حتة سكر" للمخرج محمد على طه، وتدور أحداث الفيلم حول تغيير الأقدار فى حياة الأشخاص وتبدل الأحوال من الموت للحياة وعدم توقع النهايات.

يوم الأجازة

كما يعرض الفيلم الروائي القصير "يوم الأجازة" للمخرج ياسر سعيد، والذي يناقش يوم فى حياة أحد الاشخاص من المفترض أنه يوم أجازة عمل له ولكنه بالرغم من ذلك يعمل به ويبدأ الفيلم فى توضيح مدى الاعراض الجانبية الايجابية والسلبية لهذا الشخص.

ندوة

يعقب عرض الأفلام، ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشتها مع الجمهور.

نادي السينما المستقلة بالقاهرة

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثاني من كل شهر، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

