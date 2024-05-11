بعرض "لا".. قصور الثقافة تختتم موسمها المسرحي بالغربية

القاهرة - محمد ابراهيم - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الجمعة، موسمها المسرحي بمحافظة الغربية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة، حيث شهد المركز الثقافي بطنطا العرض المسرحي "لا"، لفرقة الغربية القومية المسرحية.

أحداث العرض المسرحي “لا”

دارت أحداث العرض حول عدد من العالقين على محطة قطارات مهجورة، في انتظار وصول القطار، الذي يقلهم إلى مدينتهم، لكنهم منقسمون إلى جانبين، ويفصل بينهما سلك شائك، فيما تمضي الأيام والشهور وهم في حالة انتظار طويلة، حتى يقرروا كسر هذا الانتظار بالتحدث عن مشاكلهم اليومية الإنسانية التي يعيشونها.

صناع العرض المسرحي لا

"لا" قصة الكاتب الإسباني ماكس أوب، ومن إخراج خالد توفيق، تنفيذ ديكور أحمد البحاري، دراما حركية إبراهيم كابو، مخرج مساعد أحمد الشافعي، مخرج منفذ حسن خليل، ومن بطولة: عبد الله غازي، خالد الخرسيتي، أيسل عواد، منار السيد، حنين القصبي، نعمات نعيم، أحمد راضي، ماجد صلاح، سمر مسعد، أحمد الشريف، هاجر الطباخة، والعديد من أعضاء فرقة القومية الغربية المسرحية.

لجنة التحكيم

شهد العرض حضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج جلال عثمان، والناقد الدكتور محمد زعيمة، والدكتور مصطفى التهامي، وهو من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم ضمن العروض المسرحية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

العروض المسرحية بالغربية

وأقيمت العروض المسرحية بالغربية على مدار 4 أيام متواصلة، منذ الثلاثاء الماضي، وقدمت عروض "تمارة"، "ثورة الفلاحين"، "يا عزيز عيني"، "لا"، وتأتي ضمن موسم مسرحي مكثف لهيئة قصور الثقافة بجميع المحافظات.

