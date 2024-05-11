نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا بالمجان.. قصور الثقافة تطلق ورشة "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، غدًا الأحد، ورشة "ابدأ حلمك"، في الدراسات السينمائية الحرة، بالمجان بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وتستمر حتى 18 مايو الجاري، ضمن برامج وزارة الثقافة.

محاضرات في فنون السينما

تتضمن الورشة محاضرات في فنون السينما في مجال السيناريو، ويحاضر بها كل من الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور أشرف محمد، أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، بواقع تقديم محاضرتين يوميا، وتختص المحاضرة الأولى بأساسيات كتابة السيناريو، وتقدم في تمام الثانية عشر مساءً، والمحاضرة الثانية خاصة بمبادئ الإخراج.

برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة

تنفذ الورشة بإشراف الإدارة العامة للثقافة السينمائية وبالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وتأتي ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعد في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.

