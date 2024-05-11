نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. السيمفوني يواصل عزف روائع القرن العشرين في الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن توجهات الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الإبداع العالمى تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازفة التشيللو الروسية فيكتوريا كابرالوفا وكورال أكابيلا النسائي قيادة وتدريب مايا جفينيريا وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت 11 مايو بالمسرح الكبير.

حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني

يأتي الحفل ضمن سلسلة روائع القرن العشرين ويتضمن مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين خلال القرن الماضى منها ليلية لـ ديبوسى، كونشيرتو التشيللو والأوركسترا الأول لـ شوستاكوفيتش والسيمفونية الثانية لـ بيتهوفن.

نبذة عن أوركسترا القاهرة السيمفوني

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في مختلف أرجاء العالم.