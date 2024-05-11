ياسر الطوبجي لـ دوت الخليج الفني: سعدت بمشاركتي في رمضان مع مخرجين بهذا التميز.. وقدمت معهم أعمال هامة عاشت في وجدان الجمهور (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفنان ياسر الطوبجي نجاحا ملحوظا، في موسم رمضان هذا العام، 2024، بالمشاركة في 5 أعمال درامية وجميعها نالت حب الجمهور وإعجابه، وهم «فراولة، جودر، بقينا اتنين، بابا جه، خالد نور وولده نور خالد»، وكانت المفاجأة الجميلة معه أنه أدى كل دور وكأنه الدور الوحيد بإتقان وتميز، فلا تشابه بينه وبين باقي أدواره.



وقال ياسر الطوبجي في تصريحات خاصة لـ «دوت الخليج الفني»: "التعاون مع المخرجين هذا العام كان مع أساتذة كبار وهامين في مجالهم، وليس أول تعاون يجمع بيني وبين أغلبهم".



بقينا اتنين أول تعاون بين طارق رفعت وياسر الطوبجي

وأضاف «الطوبجي» قائلا: “باستثناء طارق رفعت، فهذه هي المرة الأولى التي جمعت بيننا في عمل وهو مسلسل ”بقينا اتنين"، ورغم ذلك استمتعت بالعمل معه، فهو بالفعل مخرج مجتهد وماهر وممتاز في توجيهه للمثل ومتابعته، والدور الذي يلعبه".



ياسر الطوبجي يتحدث عن خالد مرعي وتشكيله فارقا في مسيرته



وأوضح ياسر من هو الفارق في مسيرته قائلا: "الأستاذ «خالد مرعي» مخرج مسلسل «بابا جه» وظفني في شخصية الخال أشرف، شقيق زوجته، وليس أول تعاون يجمعنا، فقد عملت معه في أفلام كثيرة منذ بداية مشواري في فيلم «أسف على الازعاج»، ثم «عسل أسود»، «بلبل حيران»، «البيت بيتي»، «خيال مأته»، وغيرها من الأعمال".

مخرج جودر من المخرجين الهامين

وأشار الطوبجي إلى مهارة المخرج إسلام خيري قائلا: "مخرج مسلسل «جودر»، فهو من المخرجين المهمين، فيتمنى أي ممثل العمل معه، وهذا ليس أول تعاون بيننا أيضا، فقد شاركت معه من قبل في مسلسل «سيدنا السيد»، «جمجوم وبمبم».

وأردف قائلا: " والعمل معه يضيف ي شعور بالإطمئنان والنجاح القادم للعمل، وأحببت دوري خلال «جودر»، الأخ الأوسط المتردد بين خوفه من الأخ الكبير الذي لعبه وليد فواز، وحبه للأخ الأصغر الذي لعبه ياسر جلال، فكانت فكرة الشخصية كونها شريرة بعض الشيء مع الأخ الأكبر وميولية للأصغر، كانت ممتعه بالنسبة لي، لاختيارها من قبل المخرج بهذا الشكل الرائع".

ياسر الطوبجي يتحدث عن المخرج محمد أمين

وتابع قائلا: "وبالنسبة لمخرج مسلسل «خالد نور وولده نور خالد» الذي تعاونت معه، فهذا ثالث تعاون بيننا، فقد عملت معه من قبل في «فبراير الأسود» وفيلم «أصل الحكاية» لم يعرض حتى الآن، وأرتاح معه في العمل كثيرا فهو مؤلف ومخرج هام جدا على الصعيد العام".

محمد علي من أوائل البصمات التي وضعت في مسيرة ياسر الطوبجي

وقال الطوبجي: "وأما عن مخرج مسلسل «فراولة» فهو كان معي منذ البدايات، وشاركت معه في مسلسل «أهل كايرو» وهو أحد الأعمال الدرامية الأيقونة التي قدمت في عام 2010، و«الهروب»، و«مريم»، وفيلم «الأولى في الغرام»، وعندما أرسل لي أني سأظهر خلال العمل كضيف شرف لم أتردد لحظةً، فهو له في كثيرا ولا أتأخر عنه".

الفنان ياسر الطوبجي



واختتم حديثه عن المخرجين السابق ذكرهم قائلا: "ولكن آخرا سعدت كثيرا بالتعاون هذا العام مع فئة مميزة من المخرجين الكبار، وإضافة إلى ذلك هو أن الأهم وما يشعرني بالراحة الدائمة هو العمل مع مخرجين يعرفونني منذ بداياتي، على قدر كاف من إدراك امكانياتي الفنية، يعرفون أن ياسر لديه الكثير الذي لم يظهره، ففكرة ثقتهم بي وتشجيعهم كان شيئا جديرا بأنني أخرج أفضل ما لدي خلال العمل".

الفنان ياسر الطوبجي



ولخص الطوبجي رحلته معهم قائلا: “ولكن بشكل عام فأنا قدمت مع هؤلاء المخرجين أعمال كثيرة وهامة عاشت في وجدان الجمهور، مثل «عسل أسود» و«السبع وصايا» بالتعاون مع المخرج خالد مرعي، وأعتبر هذه الأعمال أيقونات في مشواري الفني”.