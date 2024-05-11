ياسر الطوبجي لـ دوت الخليج الفني: ياسر جلال إنسانا قبل كونه فنانا والكواليس معه رائعة.. وأحببت تعاوني مع إسلام خيري في مسلسل «جودر» (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان ياسر الطوبجي، أن مسلسل «جودر» من أهم وأمتع الأعمال الرمضانية التي شارك خلالها، في موسم رمضان الماضي، لهذا العام، فكان عملا قد أحدث ضجة بنجاحه وتميز أداء أبطاله.

الفنان ياسر الطوبجي والفنان وليد فواز والفنان ياسر جلال من كواليس مسلسل جودر

وأجاب ياسر الطوبجي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني، على سؤال «من هو أقرب فنان إليك خلال التصوير في أي عمل شاركت به؟»، قائلا: "كلهم أحبائي وأخواتي، وأحب العمل معهم، وليست أول مرة أشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز، وأحب العمل معه، لدينا طبيعة كيميائية مشتركة، وكذلك الأمر مع شيكو، عملنا معا في «اللعبة» بكافة أجزائها، وأعمال أخرى، ومن ضمن الذين يساعدون الفنان في تفجير مواطن الضحك لديه، وارتجالها".



مسلسل بابا جه هو العمل الأول الذي يجمع أكرم حسني وياسر الطوبجي



وتحدث «الطوبجي» عن الفنان أكرم حسني قائلا: "وبالنسبة لأكرم حسني فكانت أول مرة نعمل سويا وكنت أتمنى من قبل العمل وبالفعل سنحت الفرصة لنا وشاركت في عمل من بطولته، وسعدت كثيرا بالعمل معه، يتمتع بالكوميديا الراقية، بالإضافة إلى تواجد المخرج خالد مرعي، فهو أيضا مثل الترمومتر والمايسترو المحافظ على أداء الشخصية حتى لا تحيد، أو تذهب إلى ناحية أخرى غير المرجوة".

الفنان ياسر الطوبجي والفنان أكرم حسني والفنانة نسرين أمين من كواليس مسلسل بابا جه

الفنان ياسر جلال من كواليس مسلسل جودر



ياسر جلال إنسانا راقيا وكواليسه رائعة



وأشار «الطوبجي» في حديثه إلى الفنان ياسر جلال ورقيه، فقال: "وأما عن ياسر جلال، فهو قمة في الرقي وإنسانا قبل أن يكون فنانا على المستوى الشخصي، يصنع حالة من الحب والإبداع جميلة في لوكيشن التصوير، وكانت الكواليس معه من أجمل الكواليس، يعمل على تشجيع الممثلين المشتركين معه حتى يخرجوا أفضل ما لديهم من موهبة وأداء، ورغم أنها لم تكن المرة الأولى لتعاوني معه، ولكنها أول تعاون درامي يجمعنا، اسعدني كثيرا، وسررت بدوري شقيقه لأنني شعرت بها داخل المشاهد وخارجها، وأتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق دائما، لأنه يستحقها".