فن ومشاهير

بكلمات مؤثرة.. إيمي سمير غانم تواسي يسرا اللوزي في وفاة والدتها

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة مواساة، للفنانة يسرا اللوزي في وفاة والدتها، التي رحلت عن عالمنا، أول أمس الخميس.

نشرت "إيمي" صورة تجمعها بالفنانة يسرا اللوزي، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "حبيبتي وأختي وصاحبتي، ربنا يقويكي ويصبر قلبك، عارفة إن فراق الأم ده صعب والأب كمان أوي أوي، إن شاء الله كلنا هنقعد معاهم في الجنة".

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وفاة والدة يسرا اللوزي

الجدير بالذكر، أنه قد رحلت عن عالمنا، أول أمس الخميس 9 مايو،والدة الفنانة يسرا اللوزي، السيدة سوسن مارديني، وتم تشييع الجنازة من مسجد عمر مكرم، أمس عقب صلاة الجمعة، وتستقبل العائلة العزاء بمنزل الفقيدة بالزمالك من الجمعة إلى الأحد.

مريم الجابري

مريم الجابري

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