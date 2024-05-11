انت الأن تتابع خبر العوضي يوضح حقيقة عودته الى ياسمين عبدالعزيز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الفنان المصري أحمد العوضي، على الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول عودته إلى طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، في الوقت الذي خرجت فيه مواقع إخبارية تؤكد عودتهما.



وردّ العوضي عبر حسابه الخاص في "فيسبوك"، قائلا: "كل الامتنان لياسمين أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي، وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، أنا قولت قبل كده إنها حبي الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدّقوه".



وأضاف العوضي في بيان أصدره ردا على الجدل الحاصل بخصوص عودته إلى ياسمين: "كلامنا واعترافنا بحبنا حتى بعد الانفصال... معناه إن الطلاق ليس انتهاء الحب، ولكن انتهاء النصيب، لكن رجوعنا هو أمر خاص جداً



جداً جداً بيننا، فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها، وكانت



رسالتنا لبعض قدامكم إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر".



وتابع "ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك، وإن تعذّر الرجوع فهي إرادته أيضاً".



وبحسب العوضي:"عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الاحترام في العلاقة، وكذلك الاحترام في الانفصال، أنا مقدّر كل مشاعر إخواتي اللي حبوا حبنا لبعض، لكن رجاء كما قدّرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه، كذلك قدّروا قرارنا بالانفصال



فهو نصيب، ولو إحنا قدمنالكم نموذج طيب في الحب فاحنا برضو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات، إعمالاً لقول الله تعالى (ولا تنسوا الفضل بينكم)".



وشكر العوضي متابعيه وزاد "شكراً لمشاعركم الجميلة وسعيكم للخير، وإن دل فهو يدل على طيب أصلكم وكرم أخلاقكم، وربنا يعمل اللي فيه الخير، وأخيراً كانت ياسمين وستظل الحب الوحيد والصادق في حياتي" .