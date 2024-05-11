نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نيكول سابا

ارتدت نيكول فستانا جريئًا، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ملفتة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

أحدث أعمال نيكول سابا

ومن ناحية اخري، أطلقت النجمة نيكول مؤخرا أحدث أغانيها باسم «خِلصت خلاص» كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف، وتعاونت نيكول في الأغنية مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

كلمات أغنية خلصت خلاص:



كنت أعمل قد ما بعمل

ومفيش ولا حاجة عاجباه

ياما قابل حبي بلا مبالاة

كان لازم نطرده من قلبي

واقفل بالقفل وراه

ده الحب بلاه لو بالإكراه

دموعي مبقوش ينزلوا

بشوفه شفاف بهمله

احوالي بعده اتحولوا

وللاحسن بكتير

برة من قلبي اترمي

والحب لو ليه محكمة

مشاعره تطلع كلها

كلها غش وتزوير

آه

أنا نسيته بلا رجع مافيش ولا دمعة

هتنزل ع الاشكال دي

هانسي واعدي علي ايه هتعب قلبى ومخي يجيب ويودي

بالنسبالي مابقاش موجود

واعتذاره مرفوض مرفوض

لو عاش عمره يعتذرلي هيخلص عمره ومش هيقضي

ياما كنت بحذره

حبي كنز هتخسره

ارجع ايه بتهزروا

لأ ده كان زمان

كان فيه حب وموته

رجلي نساها سكته

ده الفراق كان رغبته

دلوقتي ليه ندماااان

اخر اعمال نيكول سابا

وكان اخر اعمال نيكول سابا هي أغنية «فيلينج كول»، بطريقة الفيديو كليب، على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر أماديو، واحتفل فريق عمل الأغنية بعد طرحها بعيد ميلاد نيكول وحرصوا على إحضار تورتة والاحتفال بهذه المناسبة، كما طرحت أغنية بعنوان "سمك القرش" على موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات عبد الرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويرى.