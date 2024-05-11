نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى الأتربى تكشف تفاصيل مسلسلها القادم مع حنان مطاوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هدى الأتربى أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى، والذى يذاع عبر إذاعة 90.90، عن تفاصيل مسلسلها القادم مع الفنانة حنان مطاوع.

وقالت الأتربي: "انتهينا من تصوير أغلب مشاهد المسلسل الذى يحمل اسم هابى هالوين، ومتبقى مشاهد بسيطة نستعد لاستكمالها "وعن حنان مطاوع قالت هدى الأتربى: "هي أخت بالنسبة لى وأعتز بها جدًا، وبرأيها لذا حينما أخبرتنى أن الدور جيد، والعمل ورقه جديد ومختلف وافقت على الفور".

برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى استضاف مؤخرًا عدد من النجوم مثل أحمد السقا، كريم عبد العزيز، ياسر جلال، أحمد العوضى، غادة عبد الرازق، زينة.

من هي الفنانة هدى الأتربى؟

درست هدى الأتربي في كلية الحقوق تنفيذًا لرغبة والدتها، من مواليد عام 1989، وعملت في مجال الاستثمار، ورغم حبها للتمثيل لم تكن تنوي امتهانه، وكانت بدايتها في التمثيل عندما ذهبت إلى مهرجان سينمائي في الإمارات لتقابل بالصدفة شخصًا تعرفه كان في زيارة صديقه المخرج الذي كان يبحث عن بطلة لفيلم قصير من إخراجه ليرشحها للمخرج ودخلت من خلاله في المجال الفني.

آخر أعمال الفنانة هدى الأتربي

وكان آخر أعمال الفنانة هدى الأتربي، هو دورها بمسلسل «العتاولة» بطولة الفنان أحمد السقا، الذي يُعرض عبر شاشة MBC مصر، وتجسد هدى الأتربي خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة شعبية لأول مرة، وتعمل في أحد الفنادق وتحاول تغيير واقعها، تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباعٍ خاصة وأسلوبٍ في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته، ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة كلا من: أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والمسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.