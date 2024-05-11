نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية.. كايلا رامي رضوان تظهر مع امها دنيا سمير غانم في فيلم الجارداية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد دنيا سمير غانم لاستكمال تصوير فيلمها الجديد الجارداية خلال الأيام المقبلة، جاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال الفيلم بشكل رسمي، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

تفاصيل شخصيه كايلا رامي رضوان في فيلم الجارداية

وتظهر كايلا رامي رضوان، ابنة دنيا سمير غانم معها للمرة الثانية ضمن أحداث الفيلم، وتجسد شخصيتها في مرحلة الطفولة، وذلك بعدما ظهرت معها للمرة الأولي في إحدى حلقات مسلسل جت سليمة، وكان ظهورها لافتا وحاز على إعجاب الجمهور.

قصة فيلم الجارداية

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، فيما يظهر محمد رضوان بشخصية مدرب الملاكمة الخاص بـ دنيا سمير غانم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم الجارداية

وضم فيلم الجارادية من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ومحمد رضوان، كما يظهر أحمد سعد ضيف شرف ضمن الأحداث، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال الفيلم بشكل رسمي، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

اخر اعمال دنيا سمير غانم

وكان اخر اعمال دنيا سمير غانم هو مشاركتها في دراما رمضان 2023 بمسلسل جت سليمة، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، مايان السيد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، وسلوى عثمان، وكان العمل من تأليف كريم يوسف وندى عزت وإخراج إسلام خيري.

وايضا شاركت مسرحية انستونا، ودارت أحداثها في إطار استعراضي موسيقي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلالها شخصية مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة واحتراف الغناء، ويلعب سامي مغاوري دور والدها، فيما يجسد بيومي فؤاد دور مايسترو يكتشف موهبتها ويمهد طريق النجومية لها، كما تقدم دنيا خلال العرض 5 استعراضات بجانب عدد من الأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي، والعمل من بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، سامي مغاوي، كريم عفيفي، عمرو عبدالعزيز، بسنت صيام، ومريم السكري، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج خالد جلال وإنتاج محمد أحمد السبكي.