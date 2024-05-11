بسمة بوسيل تتصدر التريند لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة بسمة بوسيل التريند، في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرح أولى أغانيها، التي تحمل اسم " البدايات"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تخطت أغنية "البدايات" حاجز 100 ألف مشاهدة، بعد 24 ساعة فقط من طرحها، لذا تصدرت الأغنية قوائم تريند اليوتيوب.

تفاصيل أغنية البدايات

أغنية "البدايات"، من ألحان محمد يحيي ،كلمات أيمن بهجت قمر، توزيع ومكس فهد، وماستر مصطفى رؤوف، إنتاج تامر حسني، وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

البدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

البدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول