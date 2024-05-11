نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان زفاف.. لقاء سويدان تثير الجدل من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاجأ جمهور الفنانة لقاء سويدان، وهي ترتدي فستان زفاف وتضع اللمسات الأخيرة لاستعدادات الزفاف ما جعل الجميع يتساءل عن حقيقة الأمر ومن سيكون عريس المستقبل بعد النجم حسين فهمي زوجها السابق.

انفصال لقاء سويدان عن حسين فهمي

سبق، انفصلت الفنانة لقاء سويدان، عن الفنان حسين فهمي، وتحدثت عن تفاصيل علاقتهما في وقت سابق خلال تصريحات تلفزيونية، قائلة: أنا شخصية جريئة ومبزعلش من كدا، وأنا متطلقتش من حسين فهمي بسبب الغيرة، ولكن هو كان شخص غيور عليا لأنه بيحبني.

وأضافت لقاء سويدان: أنا ماجرتش وراء جمال حسين فهمي، وبالتأكيد الشكل مهم ومطلوب ولكن الراجل مش بجماله، الراجل بثقافته وثقته بنفسه وطباعه.. أنا وحسين فهمي كنا متصاحبين في الحلال، مفيش مشكلة إن أي زوجين يكون بينهم روح الصداقة، وروح الحب كأنهم لسة متجوزوش، وانفصالي عنه تفاصيل شخصية مبحبش أتكلم فيها.

واختتمت سويدان: أنا حظي حلو وبتجوز رجالة حلوة، وكنت متجوزة حسين فهمي فارس أحلام البنات، وحسين فهمي راجل شرقي أوي، ومكنش بيخرجني مع أصحابي وكان له وجهة نظر، أننا هنعيش بمنطق المتصاحبين اللي بيحبوا بعض ولكن في الحلال، أن يبقى عندنا نفس الشغف كأننا متصاحبين ولكن وإحنا متجوزين.

أحدث أعمال لقاء سويدان

ومن ناحية اخري، شاركت لقاء سويدان في مسلسل "قلع الحجر" تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة، ويعد هذا العمل أولى تجاربه، يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة محمد رياض، رياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور، عمر رياض، ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة عبد المنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوي وآية عبد الرحمن الأبنودي وسماح السعيد وياسمين على وحسن العدل وحنين وعبد الخالق أحمد والوجه الجديد كريم زين.

آخر أعمال لقاء سويدان

وكان آخر أعمال لقاء سويدان، مشاركتها في مسرحية سيد درويش، من بطولة لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، وأخرون.

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