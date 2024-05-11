نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. عصام صاصا يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا تريند محرك البحث جوجل، وذلك بسبب ورود ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، بشأن إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، اثناء حادث دهس المجني عليه وقتله عن طريق الخطأ.





تقرير الطب الشرعي الخاص بعصام صاصا





كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق المختصة تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.





وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب اعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

وكان قد غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، يوم الإثنين الماضي، وذلك عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعى، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث، الذي تسبب في قتل أربعينى عن طريق الخطأ.

ضبط وإحضار



أصدرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا، مطرب المهرجانات، في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية

جاء القرار عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، أثناء حادث دهس المجني عليه وقتله عن طريق الخطأ.

قررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بإخلاء سبيل مطرب المهرجانات "عصام صاصا" بكفالة 30 ألف جنيه، بعد صدمه شخص والتسبب في مصرعه أعلى دائري في الطالبية.

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع مطرب المهرجانات عصام صاصا في اتهامه بدهس شاب والتسبب في وفاته أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

اعترافات مطرب المهرجانات

واعترف مطرب المهرجانات، المتهم بدهس شاب والتسبب في وفاته أعلي الطريق الدائري، أنه أثناء سيره بالسيارة الخاصة به تفاجئ بوجود شاب أمام سيارته يحاول مرور الطريق وقام بدهسه دون قصد.

واعترف مطرب المهرجانات، أنه حاول إسعاف الشاب الذي صدمه بسيارته ودفعته السيارة أمامها عدة أمتار ولكن دون جدوى ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.



إجراء تحليل مخدرات

وقررت النيابة عرض المتهم عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه ومدى تيقظه وقت الحادث.



قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة انتداب لجنة فنية من مهندسي الإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحص سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا عقب دهسه شاب أعلى الطريق الدائري، والتسبب في وفاته.







ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عصام صاصا مطرب المهرجانات لاتهامه بدهس شخص بسيارته أعلى الطريق الدائري، والتسبب في وفاته بدائرة قسم شرطة الطالبية.

القبض على عصام صاصا

قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير مطرب المهرجانات عصام صاصا بسيارته صدم شخص أثناء محاولته عبور الطريق مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.