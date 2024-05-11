نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. أول تعليق لـ عصام صاصا بعد أزمته الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا تريند محرك البحث جوجل، وذلك بسبب ورود ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، بشأن إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، اثناء حادث دهس المجني عليه وقتله عن طريق الخطأ.





يقدم لكم دوت الخليج الفني أول تعليق من عصام صاصا بعد أزمته الأخيرة

علق مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، على أزمته الأخيرة، وذلك بعد الإفراج عنه، من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب صاصا في منشوره:" كل اللي بيحبوني واللي مبيحبونيش واللي شمتانين فيا يركزوا في الكلام ده، طبعًا الحمدلله على كل حال وكل اللي يجيبه ربنا خير".

وتابع:" بس ليه الناس شايفاني وحش ؟ ربنا اللي يعلم انا الموضوع ده مأثر فيا قد ايه ويارب ما حد يتحط في ربع الموقف اللي انا فيه،ربنا يرحم الراجل اللي انا شايل ذنبوا وشكله مبيفارقش عيني من ساعة اللي حصل ويصبر أهله".

وأضاف: "بس في حاجات محدش يعرفها لازم أطلع اوضحها بس أنا مش قادر أحكي حاجه دلوقتي من التعب اللي أنا فيه".

تقرير الطب الشرعي الخاص بعصام صاصا





كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق المختصة تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.





وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب اعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

وكان قد غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، يوم الإثنين الماضي، وذلك عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعى، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث، الذي تسبب في قتل أربعينى عن طريق الخطأ.