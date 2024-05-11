نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنات في حوارها لـ "دوت الخليج الفني": سأقف أمام زوجي أذا منع بناتي من الغناء.. وهذه تفاصيل "خلصتني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت النجمة جنات لأغاني الدراما التي يحبها جمهورها فمن منا لا يعرف “حب جامد”، “أسمع كلامي”، “حب أمتلاك”، واحشني"، “جيالك” تلك الأغاني جعلت قطاع كبير من الجمهور يرى جنات في الجانب التراجيدي الردام، لاكنها دائما متجددة وتبحث عن الاختلاف.

دوت الخليج الفني ألتقى بالنجمة المغربية جنات، وتحدث معها عن أحدث أعمالها قبل طرحها “خلصتني”، وتطرقنا للحديث عن حياتها الشخصية وبناتها وطقوسها أثناء التسجيل وفضل والدتها عليه في استكمال مشوارها وإلى نص الحوار…

تعكفين حاليًا على تحضيرات أغنية "خلصتني".. حدثينا عن كواليسها؟

أرى أن موضوع الأغنية وقصتها جيد، عبارة عن تحرر سيدة من شخص أزعجها، وكان ذلك الشخص أهم شخص في حياتها، ولكن بمرور الأيام اكتشفت أنه يدمر حياتها، كالعلاقات السامة التي نراها يومًا تلو الآخر، وأتناول تلك القصة بقوة وجرأة، وأحرص في أعمالي على التنوع بين الحين والآخر، وعدم حصري في الأغاني الرومانسية والدرامية.

هل هناك طقوس معينة تفضلينها أثناء التسجيل؟

أُفضل أن تكون والدتي بجانبي وتعبّر لي عن رأيها، عوضًا عن انتهائي من الأغنية والتوجه لمنزلها حتى تدون لي ملاحظتها.

لمَ ابتعدت عن طرح الألبومات؟

لأن صانع الألبوم خاسر، لا يجوز غيابك عن الساحة كسابق عهدنا، حيث أن الألبوم يستغرق سنتين ونصف ومن الممكن أكثر لتحضيره، وفي تلك الأوقات أكون مختفية لتركيزي الكامل لخروج الألبوم على أكمل وجه من 12 أغنية ينالوا رضا الجمهور، في وقتنا هذا عندما يطرح الفنان 12 أغنية بالتأكيد سيظلم نصف الألبوم، تغيرت معايير العصر وتغير الذوق أيضًا، فلم يكن هناك القدرة على استماع ألبوم كامل لنجم واحد سوى المغرمين بذلك النجم فقط.

عودة حميدة لتترات المسلسلات "بقينا اتنين".. ما المختلف بذلك التتر حمسك للعودة لغناء التترات؟

دائمًا ما يعرض عليّ تقديم أغاني تترات مسلسلات ولعل آخرهم مسلسل "بخط الإيد" ديو مع الفنان وليد سعد، وعندما عُرضت عليّ أغنية مسلسل "بقينا اتنين" بطولة الفنان شريف منير ورانيا يوسف، لم أتوانى في الموافقة عليها، أعجبتني بشكل كبير، فهي من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد رحيم وتوزيع تميم، وأحمد الله على إعجاب الجمهور بها.

إذ عُدنا بالزمن لسنوات عديدة تحديدًا لكواليس أغنية "اللي بيني وبينك" التي حصل عليها عمرو دياب.. حدثينا عن تلك الواقعة لعل هناك عدد من الجمهور لا يعرف عنها شيئًا؟

مر على تلك الواقعة سنوات عديدة، وتعد أغنية "اللي بيني وبينك" من الأعمال الناجحة لي والعلامات في الوطن العربي، كما أن أغاني ذلك الألبوم كانت ناجحة، كنا نسهر على الأغاني لشهور وليالي في الاستوديوهات.

جنات مع محرر دوت الخليج الفني كريم هاشم

هل حدث تواصل بينك وبين الهضبة من أجل تلك الأغنية؟

لا، كان الموضوع بسيط، ويحدث ذلك الموقف دائمًا، تسريب أغنية من مطرب لمطرب آخر، ولم نتواصل سويا.

ألم تغيري من ذهاب عدد من أغانيكِ لمطربين آخرين؟

هناك أغاني حصل عليها نجوم كبار آخرين، ولكن لم ينجح معظمهم، ولكن ما يقرب من ثلاث أو أربع أغاني حققوا نجاحًا كبيرًا لا داعي لذكر اسم تلك الأغاني حاليًا، ولكني لم أغير، وأرى أن الأغاني التي تليق على صاحبها تنجح.

جيني وجوليا بناتك.. لو حبوا يخضوا تجربة الغناء مطربين والدهم رفض.. هيكون موقفك نفس موقف والدتك؟

ماما كان لها الدور الكبير إني أغني والناس تعرفني، وبابا مكنش حابب خالص وبيخاف عليّا وخاف مهتمش بدراستي لما غنيت في دراستي واتعرفت في المغرب وانا صغيرة وخاف الموضوع ده يشتتني، وماما كانت بتحارب وحاسة إن ده مستقبلي واللي هنجح فيه، ولو محمد جوزي محبش، هقف جمبها وهعمل زي ما ماما عملت بالظبط.

زمان قولتي معندكيش الجرأة تعملي عملية تجميل.. لسه معندكيش نفس الجرأة؟

أنا غيرت رأيي بصراحة، معملش ليه؟ ابتديت أحس إني بكبر، مش حاسة إن فيه حاجة في شكلي مضيقاني بالدرجة، ولكن لحد دلوقتي أنا رافضة أعمل.

ناس كتير من الجهور محستش إن السيشن لايق عليكي وكتير كان بيطالبوكي تبقي متجددة.. شوفتي ده ازاي بوستر الشمخ الجواني؟

انا كنت شيفاه عادي، مكنتش متخيلة إنه هيعمل الضجة ديه والناس هتهاجمه عادي، اللبس كان عادي، هوت شورت بس تحته كلوون اللبس مش عريان، يمكن القعدة مخدتش بالي إنه ا ضايقت الناس، بس الصورة لما شوفتها، الصورة مكنتش اختياري، الفوتوجرافر هو اللي اختار بسبب اني عندي مشكلة اني بختار الصور شبه بعض، وأنا مخدتش بالي إنها ممكن تعمل القلبان ده، وغيرتها بعد يومين أو 3 أيام.

كتير من المطربين ميهمهمش مشاعر جمهورهم.. ده تسامح ومش كتير بيعمل تغيير الصورة

المفروض اني معملش كده طلاما الحاجة نزلت وبيشوفها أكتر من شخص، بتاخد التجربة بحلوها ومرها، بس ديه شخصيتي.

جنات مع محرر دوت الخليج الفني كريم هاشم

تجربة التمثيل ليكي.. في دماغك ؟

اللي قدامي دلوقتي مسرحية ميوزيكال وبقالها فترة متأجلة، وفيها 80% من الغنا وشوية تمثيل، وأنا موافقة على الفكرة، معرفش هدخل التجربة في التمثيل فيلم ولا مسلسل لازم يكون فيه فكرة أحبها وتشبهني، لأن التجربة تتعبني أو محبهاش فلازم اخدها واحدة واحدة ولسه بفكر في العروض اللي بتجيلي.

هتكوني البطلة.. ولا ممكن دور تاني ولا تالت؟

لا اكيد مش هقبل، وانا شخص مشهور أصلًا، وليا ناس اللي بتحبني وبقالي كتير بتحبني وبغني بقالي كتير في المجال واكيد هطلع بطلة، انا مش ممثلة فلو همثل يبقى إضافة ليا.

آخر مسدج رسالة من والدك؟

كان فيه ماتش كرة الاهلي كان كسب في حاجة، وديه اخر مكالمة، وقالي مبروك وكنا بنتكلم فيديو ومبسوطين واحتفالات في الشارع، وبعد كده مسمعتش صوته، الله يرحمه

ما جديدك الفترة القادمة ؟

فيه أغنية جديدة مغربية بقالي كتير أوي سنين ومغنتش مغربي، وأغنية وكلمات ولحن شريف شادي، وجميلة جدًا، اسمها واحدة واحدة.