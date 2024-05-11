حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 09:31 مساءً - أعلنت أسرة شاعر العامية الشاب أحمد الطحان، عن وفاته، اليوم السبت، بشكل مفاجئ، وكشف شقيقه عمرو الطحان عبر منشور على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن رحيل شقيقه أحمد، وحدد موعد الجنازة والعزاء.

موعد ومكان جنازة الشاعر الراحل أحمد الطحان

ونشر عمرو الطحان، شقيق الشاعر الراحل منشور كتب فيه: توفي إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد عبد السلام الطحان، نرجو مِنْ مَنّ يستطع قراءة سورة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

واستكمل: ويتقبل العزاء غدًا 12 مايو، في منطقة البر الشرقي، عند الكوبري الجديد، شبين الكوم، المنوفية.

واختتم: نرجو إذا كان أحمد مدينًا لأحد؛ أن يتواصل معي أو مع أخيه حمدي الطحان Hamdy Eltahan، ومن لا يريد التواصل، أرجو إبراء ذمته أمام الله من أي دين، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيزًا لديكم.