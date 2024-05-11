بسبب وفاتها.. هالة فؤاد تتصدر مؤشر جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة هالة فؤاد مؤشر البحث جوجل وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى وفاتها التي حلت أمس الجمعة 10 مايو.

نبذة عن هالة فؤاد

هالة أحمد فؤاد ممثلة مصرية ولدت في 26 أبريل 1958 ورحلت عن عالمنا في 10 مايو 1993، وهي ابنة المخرج أحمد فؤاد وطليقة الفنان هيثم زكي ووالدة الفنان هيثم أحمد زكي.

حياتها الشخصية

حاصلة على درجة البكالوريوس من كلية التجارة بعام 1979، وهي ابنة المخرج أحمد فؤاد الذي كان يسند إليها الظهور في الأعمال منذ كانت بعمر سنتين مثل أفلام «العاشقة» و«إجازة بالعافية» و«رجال في المصيدة»، إلا أن بدايتها الحقيقة كان في دور البطولة في فيلم «مين يجنن مين» إلى جانب الفنانين محمود ياسين وحسين فهمي. وقدمت من بعده العديد الأدوار المميزة لما تتمتع به من وجه بريء، كان فيلم اللعب مع الشياطين في عام 1991 آخر أعمالها قبل ارتدائها للحجاب واعتزالها بسبب مرضها.

الحياة الأسرية

في عام 1983 تزوجت من الممثل أحمد زكي في زفاف إسطوري بعد قصة حب وأنجبا ابنهما الوحيد وهو الممثل هيثم أحمد زكي، لكن زواجهما لم يستمر طويلًا حيث انفصلا بسبب انشغالها بالتمثيل. زوجها الثاني هو الخبير السياحي «عز الدين بركات» وأنجبت منه ابنها الثاني رامي.

مرضها ووفاتها

في أواخر عام 1990 نجت بأعجوبة من مضاعفات ولادة متعسرة لابنها الثاني رامي، حيث أصيبت بجلطات متلاحقة في رجلها وكانت على وشك الموت، وقررت بعدها أن ترتدي الحجاب وتعتزل التمثيل وتتفرغ لحياتها الزوجية.

بعد الاعتزال بفترة قصيرة تم تشخيصها بسرطان الثدي وبدأت رحلة علاج طويلة في فرنسا والقاهرة، وتم علاجها من السرطان لفترة مؤقتة ثم عاودها المرض مرة أخرى وبشراسة فواجهت المرض بشجاعة وإيمان غير مسبوق وأمضت أيامها الأخيرة في الدعوة إلى الله حتى بين الممرضات والمرضى أثناء مكوثها في المستشفى.

فُجعت كذلك في أيامها الأخيرة بوفاة والدها المخرج أحمد فؤاد لتدخل بعدها في غيبوبة متقطعة، ونشرت الصحف المصرية خبر وفاتها مرتين إلا أنه كان يتم تكذيب هذه الأخبار مع الإعلان بأن حالتها حرجة جدًا، وتوفيت في 10 مايو 1993.