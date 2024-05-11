نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أقل من 24 ساعة.. أغنية الباشا تتخطى المليون مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطت أغنية الباشا أحدث الأعمال الغنائية للمطرب صابر الرباعي، المليون مشاهدة على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط.

تفاصيل أغنية الباشا



وقال الفنان صابر الرباعي عن أغنية الباشا: "هي أغنية خفيفة الظل يتغزل فيها شاب بحبيبته بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعرك بالمرح والمحبة، وفي هذه الأغنية قمت بتغير مود الأغاني التي اقدمها، كذلك عدلت بعض المفردات من كلمات الاغنية حتي تتناسب مع الشارع المصري واثق أن الاغنية ستنال اعجاب الكثيرين".

وأغنية الباشا من كلمات محمد أبو نعمة والملحن محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر وإنتاج صابر الرباعي بالتعاون مع علي المولي.

كلمات أغنية الباشا لصابر الرباعي





وتقول كلمات أغنية الباشا لصابر الرباعي:

الباشا أبو ورده في خده بيمسي على الحلوين، ده جمال أصلي بتاع بلده مشفتش زيه اثنين، من كتر العظمة يعدي قلبي بيشبع دقات، ده جمال واصل ومعدي ما هو برده الناس مقامات، الباشا إما بيتكلم وكأنه بيعزف عود، سلمت وقلبي استسلم لجماله دون مجهود، على سنجة عشرة وبارع، رأسي في حتته وكبير، لما بينزل في الشارع، تترص الناس طوابير، للباشا للباشا، تترص الناس طوابير، الباشا يا ناس متربي، ع العز وع الاتيكيت، ببصم وبقول بالعربي، أنا من قلبي اتشديت، شبعان لف وبتسوح، والباشا يا ناس تقلان، ده أنا من حيرتي وأنا مروح، بتلخبط في العنوان.



أعمال صابر الرباعي المقبلة

تحدث الفنان التونسي صابر الرباعي، عن جديد أعماله الفنية المقبلة، وكواليس التحضيرات لألبومه الجديد. وقال صابر الرباعي في تصريحات صحفية، إنه يعكف على تحضيرات ألبومه الجديد استعدادًا لطرح بعض الأغاني قريبًا خلال فصل الصيف، بالإضافة لاحياءه مجموعة حفلات قريبًا في تونس ومصر ولبنان وغيرها من الدول.

وأعلن الرباعي عن اختيار أغنية "سيدي منصور" ضمن قائمة أفضل أغاني القرن الـ 21 بالعالم العربي ومنطقة شمال إفريقيا، وذلك ضمن استفتاء أجرته احدى المجلات الأمريكية المتخصصة في الموسيقى.