لهذا السبب.. لقاء سويدان تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة لقاء سويدان تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب نشرها مقطع فيديو وهي مرتدية روب باللون الأبيض، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة عليه قائلة: "أحلى عروسة"، بجانب نشرها عدة صور أيضًا بفستان زفاف.

وأثارت لقاء سويدان حيرة الجمهور، بعد نشر مقطع الفيديو وتلك الصور، وبدأ الكثيرون يتساءلون عن حقيقة الأمر ومن سيكون العريس، ولم تكشف عن حقيقة الأمر حتى الآن.

انفصال حسين فهمي ولقاء سويدان

وكانت لقاء سويدان، قد انفصلت عن النجم حسين فهمي، خلال عام 2012، وتحدثت عن سر انفصالها بحسين فهمي، ونفت أنه بسبب غيرتها عليه، قائلة: "أنا شخصية جريئة ومبزعلش من كدا، وأنا متطلقتش من حسين فهمي بسبب الغيرة، ولكن هو كان شخص غيور عليا لأنه بيحبني".

آخر أعمال لقاء سويدان الفنية



يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان الفنية كان مسلسل "طبيبة شرعية" بطولة بشرى، نضال الشافعي، رازان مغربي، صلاح عبدالله، مروة عبدالمنعم، ومنذر رياحنه، أيمن عزب، عابد عناني، آمال رمزي، ياسمين جمال، فراس سعيد، مريم الجزائرية، وآخرون، تأليف محمد الغيطي، إخراج شادي أبوشادي.