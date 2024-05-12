نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكاء محمد منير وحضور وليد توفيق.. أبرز لقطات حفل زفاف ابنة مصطفى كامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان مصطفى كامل، مساء أمس، بحفل زفاف ابنته، في أحد فنادق القاهرة الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ويرصد لكم دوت الخليج الفني أبرز اللقطات من حفل الزفاف.

حرص الكثير من نجوم الفن والغناء والإعلاميين، على تهنئة وحضور حفل زفاف ابنة مصطفى كامل، وكان من ضمنهم: الكينج محمد منير، مدحت صالح، محمد رمضان، محمد حماقي، وليد توفيق، دينا، تامر حسني، إيهاب توفيق، أشرف زكي نقيب الممثلين، حلمي عبدالباقي، بشرى، وآخرون.

لقطات حفل زفاف ابنة مصطفى كامل

وشهد الحفل العديد من اللقطات المميزة أبرزها: بكاء الكينج محمد منير من الفرحة خلال الغناء، وسافر النجم وليد توفيق خصيصًا من بيروت للقاهرة لحضور الحفل، وحرص الفنان محمد رمضان على حضور الحفل، وأشعل المطرب الشعبي رضا البحراوي حفل الزفاف بباقة من أبرز أغانيه.

عقد قران ابنة مصطفى كامل

وفي سياق آخر، يذكر أن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، احتفل، منذ 10 أيام، بعقد قران ابنته، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الاحتفال بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.