نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان الحصري تتصدر تريند "جوجل" بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي ام سي" تريند محرك البحث الشهير جوجل في السعودية، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تأييد حبس الطبيب المتسبب في مشكلة صحية لها نتيجة خطأ طبي.

تفاصيل الحكم على الطبيب

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية بالحكم على الدكتور المتهم في قضية الإعلامية إيمان الحصري، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية.

تفاصيل واقعة إيمان الحصري

وكان المتهم قد أجرى عملية جراحية للإعلامية أيمان الحصري "، حيث تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد بأن يودى بحياتها.

الإعلامية إيمان الحصري

إيمان الحصري هي إعلامية مصرية، شاركت في تقديم برنامج البيت بيتك أشتهرت لتقديمها عدة مؤتمرات دولية مثل مؤتمر الشباب العالمي،وهي حاليًا تقدم برنامج مساء دي إم سي.

تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبدأت عملها كمراسلة لقناة النيل للأخبار في 2002 ثم شاركت في عام 2006 في تقديم برنامج البيت بيتك، ثم قدمت برنامج هن على قناة الحرة وفي عام 2012 قدمت برنامج على قناة صدى البلد، وفي 2013 شاركت في تقديم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، وفي 2016 قامت بتقديم برنامج مساء دي إم سي.