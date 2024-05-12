بعد طرح أولى أغانيها.. بسمة بوسيل تتصدر تريند "جوجل" بالسعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة بسمة بوسيل محرك البحث الشهير "جوجل" في السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرح أولى أغانيها، التي تحمل اسم " البدايات"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتخطت أغنية "البدايات" حاجز 100 ألف مشاهدة، بعد 24 ساعة فقط من طرحها، لذا تصدرت الأغنية قوائم تريند اليوتيوب.

دعم تامر حسني لـ بسمة بوسيل

حرص الفنان تامر حسني على دعم وتهنئة بسمة بوسيل، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم ألف مليون مبروك.. وإنتي غنيتيها غُنا عظيم بجد أيوا أنا المدرب والمنتج.. بس بردو إحساسك هو الموضوع كله".

وتابع قائلًا: "كل سنة وأنتي طيبة ويارب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات.. شكرًا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر، والملحن الكبير محمد يحيى، والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف مبرووك يا بسووم".

تفاصيل أغنية البدايات

أغنية "البدايات"، من ألحان محمد يحيي، كلمات أيمن بهجت قمر، توزيع ومكس فهد، وماستر مصطفى رؤوف، إنتاج تامر حسني، وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

البدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول

البدايات أجمل بص حواليك واسأل

كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل

حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل

والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول