نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "السرب" يتربع على إيرادات شباك التذاكر خلال 12 يوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم “السرب” لـ النجمان أحمد السقا وآسر ياسين، شباك التذاكر في الأسبوع الثالث من عرضه، حيث يواصل احتلال المركز الأول ليتراجع فيلم “شقو” ويحتل المركز الذي يليه.

إيرادات فيلم “السرب”

و حقق فيلم “السرب” مساء أمس السبت إيرادات بلغت قيمتها مليون و27 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال الأسبوع الثاني من عرضه يوم إلى 23.4 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تفاصيل فيلم "السرب"



تدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.