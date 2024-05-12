نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. بطلة "مليحة" سيرين خاس ومؤلفة المسلسل في ضيافة عمرو الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الأحد الفنانة الفلسطينية سيرين خاص بطلة مسلسل "مليحة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، ضيفة في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي في تمام العاشرة مساءً، عبر شاشة قناة الحياة، وتتحدث خلال اللقاء عن الكثير من كواليس وأسرار المسلسل، وكيف قامت بالتمثيل في تلك الأجواء الإنسانية الصعبة، وتكشف أيضًا عن أصعب المشاهد.

وفي نفس الحلقة يستضيف "الليثي" رشا الجزار مؤلفة العمل، والتي تتحدث عن فكرة المسلسل وكيف قدمتها، وإبراز معاناة الشعب الفلسطيني، واختيارها لاسم "مليحة"، وهل هناك جزء ثاني من المسلسل.

أحداث مسلسل مليحة

عُرض مسلسل "مليحة" في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، ونال إشادات واسعة من الجمهور، وتدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في "السلوم"، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى "غزة" عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل "مليحة" شارك في بطولته كثير من النجوم أبرزهم: دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.