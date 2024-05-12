الحصاد الاسبوعي لوزارة الثقافة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 12:31 مساءً - يُسلط الحصاد الأسبوعي لوزارة الثقافة، الضوء على بعض الجهود المبذولة لنشر الفكر والابداع والمعرفة بين أبناء الوطن، إلى جانب إلقاء الضوء على جهود تأكيد ريادة قوة مصر الناعمة :

• وزيرة الثقافة تُشارك في افتتاح الدورة 33 من معرِض الدوحة الدُولي للكتاب

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة 33 من معرِض الدوحة الدُولي للكتاب، الذي افتتحه رئيس الوزراء - وزير الخارجية القطري- الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بمشاركة عدد من وزراء الثقافة العرب، يتقدمهم السيد، ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان، والذي تحل بلاده "ضيف شرف" المعرِض هذا العام.

• وزيرة الثقافة تلتقي نظيرها القطري لبحث سبل دعم التعاون المشترك

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة القطري، في مستهل زيارتها لدولة قطر، لحضور افتتاح معرِض الدوحة الدُولي، في دورته الثالثة والثلاثين، تحت شعار "بالمعرفة تُبنى الحضارات"

• الثقافة تختتم الملتقى 16 لشباب "أهل مصر" بدمياط بعرض مسرحي ومنتجات حرفية بأياد شباب المحافظات الحدودية

اختتمت فعاليات الملتقى الثقافي السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمحافظة دمياط، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، على مدار أسبوع تضمن الكثير من الورش الحرفية والفنية واللقاءات التثقيفية والجولات الميدانية للشباب

• وزارة الثقافة المصرية تُعلن انطلاق مسابقة العزف على آلات "الفلوت- التشيلو- العود- القانون- والباليه" لعام 2024م

أعلنت وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، انطلاق مسابقة العزف على آلات "الفلوت- التشيلو- العود- القانون- والباليه" لعام 2024م، للموهوبين من النشء والشباب، وتتضمن المسابقة، العزف على عدد من الآلات الموسيقية، ومسابقة "الباليه الفردي" للبنين والبنات، وحددت آخـر موعـد للتقـدم للمسابقة في 26 مايو الجاري

• أنامل غادة شاكر تمتزج بأصابع البيانو على المسرح الصغير

أقامت دار الأوبرا، حفلًا لعازفة البيانو الدكتورة غادة شاكر بعنوان "أصابع البيانو"، عزفت خلاله مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية .

• الثقافة تطلق "كن فاعلًا" لتعزيز القيم الإيجابية واكتشاف مواهب أطفال دور الرعاية الاجتماعية

أطلقت وزارة الثقافة المصرية مبادرة "كن فاعلا"، من خلال المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بدار أيتام "أولادي" للفتيات بالمعادي، حيث تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى دور الرعاية الاجتماعية في محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وتضمنت الفعاليات، عمل ورش تفاعلية لتحديد الاحتياجات الخاصة، والمشكلات النفسية للأطفال، وتستهدف تعزيز القيم الإيجابية واكتشاف مواهب أطفال دور الرعاية الاجتماعية

• التنسيق الحضاري يعقد دورة تدريبية حول أسس ومعايير الحفاظ على الحدائق ذات الطابع المعماري المتميز

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، دورة تدريبية بعنوان "التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصرة"، للسادة مهندسي الأحياء بعدد من المحافظات، وذلك ضمن برتوكول تعاون مع وزارة التتمية المحلية، بمقر مركز التنمية المحلية بسقارة، تناولت أسس ومعايير الحفاظ على الحدائق ذات الطابع المعماري المتميز

• لجنة المشاهدة بمواسم المسرح الجامعي تُعلن أسماء العروض المشاركة في الموسم السادس

أعلنت لجنة المشاهدة للموسم السادس من "مواسم نجوم المسرح الجامعي"، والتي ينظمها مركز الإبداع الفني، التابع لصندوق التنمية الثقافية، أسماء الفرق المسرحية الجامعية المشاركة بمسابقة هذا العام من المهرجان.

• دار الكتب تعقد ندوة عن إدارة الضغوط والخرائط الذهنية

أقامت دار الكتب والوثائق القومية، ندوة بعنوان "إدارة الضغوط والخرائط الذهنية"، تناولت دور الإرادة في مواجهة الضغوط، وأنواع الضغوط المختلفة التي يتعرض لها الإنسان، وخطورة هذه الضغوط المستمرة على الصحة النفسية

• الأوبرا تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة على المسرح الصغير

عقدت دار الأوبرا المصرية، ضمن نشاطها الثقافي والفكري، ندوة للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة على المسرح الصغير، بمشاركة نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور والكاتب الصحفي وائل السمري.

• الشباب والإعلام مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة احتفاءً باليوم العالمي لحرية الصحافة

أقام المجلس الأعلى للثقافة، مائدة مستديرة بعنوان "الشباب والإعلام"، نظمتها لجنة الشباب، بالتعاون مع لجنة الإعلام، ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة

• دار الكتب والوثائق تُكرم الدكتور أحمد فؤاد باشا

أقامت دار الكتب والوثائق القومية، حفلًا لتكريم الدكتور أحمد فؤاد باشا، رئيس اللجنة العلمية لمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق، بمناسبة اختياره شخصية العام التراثية في الوطن العربي، من قِبل معهد المخطوطات العربية، التابع لجامعة الدول العربية، وأقيم الحفل تقديرًا وعرفانًا للإسهامات العلمية التي قدمها وخاصة ما صدر عن سلسلة "تراثنا العلمي"، والتي ترأس هيئة تحريرها

• 9 عروض مسرحية مجانية لقصور الثقافة بالغربية والبحيرة

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تواصل الهيئة العامة القصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عروضها المسرحية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بتقديم ٩ مسرحيات، مجانية، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة.

• دار الكتب تُقيم ندوة "اللغة العربية في التراث"

أقامت دار الكتب والوثائق القومية، ندوة بعنوان "اللغة العربية في التراث"، وتناولت العديد من المحاور المرتبطة بالقيم العربية في لغة العرب وعلاقتها بعدد من مفردات التراث.