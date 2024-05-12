انطلاق العرض المسرحي "آه يا ليل يا قمر" بمسرح فوزي فوزي

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت فرقة أسوان القومية، أولى ليالي العرض المسرحي "آه يا ليل يا قمر" على مسرح فوزي فوزي الصيفي، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي آه يا ليل يا قمر

أحداث العرض مستوحاة عن رائعة الكاتب الراحل نجيب سرور، وتدور في قالب غنائي استعراضي يمزج بين التراث الشعبي والواقع، من خلال رصد الصراع بين حاكم القرية وشعبه الفقير الذي يأبى الطغيان ولا يرضى سوى بالحرية، للتأكيد على فكرة أنه مهما اشتد الظلم لا بد له من نهاية.

صناع العرض المسرحي

"آه يا ليل يا قمر" إعداد وليد مصطفى، أداء هيثم محمد، شيماء رجب، فاطمة الزهراء مصطفى، إيهاب جابر، مصطفى عبد الله، أصولي مرعي، فاطمة أحمد، رائف شكري، أحمد عبد الرحمن، إسماعيل عمارة، وليد مصطفى، خالد السنوسي، بيتر عماد، أشعار محمد المصري، ألحان رأفت موريس، ديكور وائل البكري، مساعد مخرج إسماعيل عمارة، وإخراج إيهاب زكريا.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويقدم ضمن عروض إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، ويستمر عرضه بالمجان حتى يوم 19 مايو الحالي.

أنشطة هيئة قصور الثقافة

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثف خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، بجانب احتفالات أعياد الربيع، وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا بالمحافظات.

