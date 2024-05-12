نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. محطات في حياة صانع البهجة إبراهيم نصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الأحد 12 مايو، ذكرى وفاة الفنان إبراهيم نصر، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم في عام 2020، رحل وترك خلفه تاريخ حافل بالأعمال الفنية الناجحة، التي مازالت خالدة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن حياته الشخصية ومحطات في حياته الفنية.

إبراهيم نصر مواليد 18 أغسطس 1946، اشتهر بتقديم شخصية السيدة "زكية زكريا" التي كان يقدمها خلال المقالب، حصل أثناء دراسته على العديد من الجوائز والميداليات تقديرا لإسهاماته البارزة في فريق التمثيل بالجامعة. بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار، وتوالت شهرته الفنية حتى قام بتمثيل وبطولة عدة مسلسلات تليفزيونية منها "الهروب إلى السجن" و"حكاية لها العجب" و"الزمن المر" وشارك أيضا في عده مسرحيات، كما عمل في حلقات عديده في برنامج "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان وحقق من خلاله شهرة واسعة.

أعمال الفنان إبراهيم نصر

شارك "نصر" في العديد من الأعمال السينمائية أبرزها:"بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986 و"امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 و"شمس الزناتي" عام 1991 و"لهيب الإنتقام" عام 1993 و"حسن اللول" عام 1997 وفيلم "إكس لارج" عام 2011 وغيرها.



آخر ظهور للفنان إبراهيم نصر

يعد آخر ظهور للفنان إبراهيم نصر قبل وفاته هو مشاركته في فيلم "صاحب المقام" الذي تم عرضه في 2020 بطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد ومحمود عبدالمغني وإنجي المقدم، من إخراج ماندو العدل، وتأليف إبراهيم عيسى.