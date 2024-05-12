نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. ختام العرض المسرحي "رأس المملوك جابر" على مسرح ديوان عام الدقهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح ديوان عام محافظة الدقهلية، الجمعة، أولى ليالي العرض المسرحي "رأس المملوك جابر" ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

قصة العرض المسرحي رأس المملوك جابر

العرض عن رائعة الكاتب السوري سعد الله ونوس "مغامرة رأس المملوك جابر"، وقام محمد عزت مخرج العرض بإعداده وتقديمه في قالب غنائي استعراضي، يعكس الصراع على السلطة من خلال استعراض قصة تاريخية في مدينة بغداد يرويها الحكواتي حول الخلاف المستمر بين الخليفة والوزير.

صناع العرض المسرحي رأس المملوك جابر

"رأس المملوك جابر" لفرقة سماد طلخا المسرحية، ديكور أميرة كامل، أشعار علي عبد العزيز، ألحان توفيق فودة، إعداد موسيقي أيمن علي، استعراضات أحمد السيد، إضاءة محمود الصاوي وطارق محمد.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويقدم ضمن عروض إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، ويعرض يوميا بالمجان في التاسعة مساء، ويستمر حتى الاثنين المقبل 13 مايو.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثف خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، بجانب احتفالات أعياد الربيع، وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا بالمحافظات.

