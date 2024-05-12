متاحف الآثار المصرية تحتفل باليوم العالمي للمتاحف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 02:25 مساءً - احتفالاً بيوم المتاحف العالمي والذي يوافق يوم18 مايو من كل عام، تفتح جميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية والتابعة للمجلس الأعلى للآثار أبوابها في هذا اليوم مجاناً لزائريها من المصريين.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية قطاع المتاحف المصرية للمشاركة في جميع الفعاليات والمناسبات التراثية والثقافية المحلية والدولية، ضمن خطتها لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى جميع جمهوره من الزائرين واستقطاب جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.

كما إنه يمكن لزائري هذه المتاحف في هذا اليوم، المشاركة في الجولات الإرشادية للزائرين مجانا للتعرف على كل متحف وما يحتويه من مقتنيات أثرية فريدة.

أن اليوم العالمي للمتاحف هو احتفال دولي يقوم بتنظيمه المجلس الدولي للمتاحف ICOM منذ عام ١٩٧٧، وكان الهدف من الاحتفال به، إقامة حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة عن طريق إطلاق العديد من الفعاليات والندوات التي تُبرز دور المتاحف في المجتمع.

وفي كل عام يختار المجلس الدولي للمتاحف موضوعًا للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وموضوع هذا العام هو "المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي،" مما يؤكد على الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية في توفير تجربة تعليمية شاملة.

تعرف على الأنشطة والفعاليات التي سوف تنظمها متاحف الآثار المصرية للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف

وأشار الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن جميع متاحف الآثار على مستوي الجمهورية والتابعة للمجلس الأعلى للآثار، تنظم عدداً من المعارض الأثرية والفنية المؤقتة، والأنشطة والفعاليات من جولات إرشادية، وندوات، وورش تعليمية وفنية للزائرين بما يتناسب مع مختلف فئاتهم المجتمعية والعمرية، بهدف تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة ورفع الوعي السياحي والأثري لديهم، ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية اجتماعية تعليمية توعوية.

المتحف المصري:

ينظم عدد من الجولات الإرشادية المجانية لزائريه من المصريين، والتي تسلط الضوء على أبرز مقتنيات المتحف الفريدة، بالإضافة إلى سلسلة من المحاضرات العلمية والتي يلقيها نخبة من الأساتذة والمتخصصين في علم الآثار والمتاحف، وذلك تحت عنوان "مستقبل المتحف المصري بالقاهرة بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة"، و"مواصفات خبير كشف التزوير"، و"برامج الإتاحة داخل المتاحف المصرية".

متحف الفن الإسلامي:

يقدم مجموعة من الورش الفنية والتعليمية بعنوان "علوم من زمن فات" والتي تلقي الضوء على بعض العلوم الطبية عن جسم الإنسان ووظائف أعضاءه، والتي ترتبط بمجموعة من معروضات المتحف وخاصة الموجودة بقاعة الطب، وقاعة العلوم، بالإضافة إلى وورش فنية تعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، وجولات إرشادية مجانية للزائرين من المصريين، وسلسلة من الندوات، والمحاضرات العلمية المختلفة بعنوان "علوم الأجداد في عقول الاحفاد" بالتعاون مع مركز دراسات التراث العلمي التابع لجامعة القاهرة

وتحت عنوان "البرهان"، ينظم المتحف معرضا أثريا مؤقتا لمدة شهر، يعرض فيه مجموعة من القطع الأثرية التي تناولها الباحثين والدارسين علمياً وكان لها نتائج علمية قيمة، بالإضافة إلى عرض مجموعة أثرية من التحف التي تعبر عن إسهامات علمية هامة للمسلمين في العديد من المجالات.

كما يقيم المتحف معرضا فنيا بعنوان “بصمة عالم بعيون فنان" ويضم مجموعة من لوحات الفن التشكيلي والتي تحكي إسهامات العلماء المسلمين في التطور التكنولوجي الحديث وذلك من وحي التحف بالمتحف.

المتحف القبطي:

ينظم سلسلة من المحاضرات العلمية بعنوان "دور لجنة حفظ الآثار العربية في النشر العلمي للآثار الإسلامية القبطية"، وعنوان "البحث العلمي بين الإعداد والنشر"، بالإضافة الى مجموعة من الورش الفنية، والتعليمية، والجولات الإرشادية التي تلقي الضوء على مقتنيات المتحف القبطي.

متحف قصر المنيل:

ينظم معرضا أثريا بعنوان "أعياد ومتاحف" يضم 20 قطعه أثرية من مقتنيات المتحف، من بينهم لوحات زيتيه لعائله محمد على ومناظر طبيعية وأدوات للكتابة من مقالم ومحابر وأقلام، كما يقيم مجموعة من الورش الفنية للأطفال ولذوي الهمم، وفقرات فنية، ومحاضرات تعليمية يلقيها نخبة من الأساتذة والمتخصصين في الآثار والتراث.

متحف جاير أندرسون:

تحت عنوان "حماة التراث"، ينظم المتحف معرضا أثرياً مؤقتاً يضم مجموعة من القطع الأثرية التي نجح قسم الترميم في المتحف في ترميمها لإعادة عرضها بشكل مناسب. وعلى هامش المعرض سيتم تكريم المرممين بإدارة ترميم متحف جاير اندرسون لما قدموه من جهد وعمل، كما يقيم المتحف عدد من الورش الفنية والمحاضرات التعليمية، والجولات الإرشادية لزائرية.

متحف المركبات الملكية:

ينظم معرضا أثريا مؤقت بعنوان "رواد حركة التعليم والتنوير في الأسرة العلوية" يضم قطع خاصة بشخصيات أثرت بالتعليم في فترة الأسرة العلوية، بالإضافة إلى تنظيم مسرح عرائس يتم من خلاله عرض لأهم شخصيات أسرة محمد علي باشا, ممن أثروا في مجال التعليم وأسهموا بالعديد من الانجازات في هذا المجال مثل بناء المدارس والجامعات المصرية.

كما يقيم المتحف جلسة نقاشية عن أهم الشخصيات في الأسرة العلوية ممن أثروا في مجال التعليم، وورشة عمل، واستبيان حول لوحة محمد علي باشا بقاعة الحصان، وعدد من المحاضرات العلمية والجولات الإرشادية.

متحف الشرطة:

تحت عنوان " الأسلحة الفرعونية بين البحث والدراسة "، ينظم المتحف معرضا أثريا مؤقتا يضم مجموعة من الأسلحة الأثرية والتي تسلط الضوء على استخدام المصري القديم العلم والبحث في صناعة وتحديث أسلحته لكي تتوافق مع متطلبات العصر الذي كان يعيشه. كما يقيم المتحف عدد من الورش الفنية يتم خلالها اصطحاب المشاركون من الأطفال والطلبة داخل قاعات العرض المتحفي لاختيار قطعة أثرية من معروضات المتحف للتعبير عنها، كلا من وجهة نظره من خلال الرسم والتشكيل بالصلصال.

متحف إيمحتب:

ينظم ملتقى علمي بعنوان " تجارب ملهمة " ، يتضمن سلسلة من المحاضرات التعليمية.

المتحف اليوناني الروماني:

ينظم عدد من الجولات الإرشادية، وسلسلة من الندوات عن تراث الإسكندرية الأثري، وتراثها في عيون الدراما المصرية، وندوة عن التناول الإعلامي للتراث، بالإضافة إلى عدد من الورش الفنية والفقرات الغنائية القصيرة من الأغاني التراثية السكندرية.

متحف التحنيط:

تحت عنوان "عمود جد"، ينظم المتحف معرضاً اثرياً مؤقتا يقام داخل قاعة العرض المتحفي، كما ينظم بالتعاون مع مدرسة العوامية الرسمية للغات حفلا فنياً، بإلاضافة الي ورش فنية وتعليمية.

متحف المجوهرات الملكية:

ينظم ورش فنية على مدار شهر مايو يقدم خلالها تطبيق بتقنية الواقع الافتراضي المعزز لمتحف المجوهرات، إلى جانب عدد من الجولات الإرشادية للزوار.

متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 3:

ينظم معرضاً فنياً يضم مجموعة من نتائج أعمال القسم التعليمي بالمتحف خلال الفترات الماضية بالإضافة لعرض لوحة تحتوي على صور لأهم زيارات وأبرز إنجازات المتحف، كما ينظم ورش عمل بعنوان " المبدع الصغير "

مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 2:

ينظم ورش تعليمية تتحدث عن التعليم والتراث ودور المتحف التعليمي وكيفية دمج ذوي الاعاقات.

متحف الوادي الجديد:

ينظم معرضاً أثرياً مؤقتاً بعنوان "التعليم في مصر القديمة"، يضم 10 قطع أثرية لأدوات الكتابة في مصر القديمة، بالإضافة لتنظيم ورشة عمل عن تعليم الكتابة المصرية القديمة (الهيروغليفية) بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، وورش لذوى الهمم، وسلسلة من المحاضرات العلمية عن نشأة الكتابة المصرية القديمة، وتطورها عبر العصور، وصناعه ورق البردى والأحبار والأقلام المستخدمة في الكتابة، وكذلك أنواع الخطوط المصرية القديمة .

متحف تل بسطا:

تحت عنوان “العلم والمعرفة عند المصري القديم" ينظم المتحف معرضا أثريا مؤقتا يضم تمثالين للمعبود جحوتي على هيئة القرد، ولوحة كتابة من الرخام عليها كتابات بالهيروغليفية بالغائر ومُستنسخ لهيئة الكاتب المصري. كما ينظم ورشة عمل بعنوان "منحوتات من الحضارة المصرية القديمة" بالتعاون، ومسابقة كتابة ورقة بحثية عن التعليم بمصر القديمة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات والورش الفنية والجولات الإرشادية.

متحف الأقصر:

ينظم معرضاً مؤقتاً بعنوان " التعليم في مصر القديمة "، ويضم مجموعة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على التعليم في مصر القديمة وأدوات الكتابة. كما يقيم المتحف عدد من الورش الفنية عن أدوات الكتابة المعروضة بالمتحف وتصميمها بالصلصال، وعرض فيلم يشرح للأطفال كيفية صناعة ورق البردي والكتابة عليه، وسلسلة من المحاضرات العلمية.

متحف السويس:

تحت عنوان "كنوز كلاسيكية" ينظم المتحف معرضا أثريا مؤقتا يضم مجموعة من القطع الأثرية ترجع إلى العصرين اليوناني والروماني، التي تعرض لأول مرة، والتي تلقي الضوء على الفنون المختلفة في هذا العصر ممثلة في العديد من المواد الخام وتعرض هذه القطع بالمتحف لأول مرة للزائرين. كما يقيم المتحف ورشة عمل لصناعة الحلى في العصرين اليوناني والروماني، وعدد من الندوات والمحاضرات العلمية.

متحف النوبة:

ينظم المتحف عدد من الورش الفنية المقدمة للطلاب، وسلسلة من المحاضرات عن التاريخ والحضارة.

متحف الإسكندرية القومي:

تحت عنوان معرض " الإسكندرية بين كليبر وبونابرت" ينظم المتحف معرضا فنيا يضم مجموعة من اللوحات التي تعبر عن انجازات الحملة الفرنسية العلمية لمدينة الإسكندرية ومجموعة من الخرائط للعلماء المصاحبين للحملة وهي من مقتنيات المؤرخ عباس أبو غزالة وبالتعاون مع جمعية الاثار بالإسكندرية.

متحف أسوان:

ينظم المتحف عدد من الورش الفنية المقدمة للأطفال ، وندوة يلقيها مدير المتحف عن الآثار

متحف سوهاج:

ينظم المتحف عدد من الورش الفنية بالتعاون مع مركز نور البصيرة لذوي الاحتياجات الخاصة.

متحف ملوي:

ينظم المتحف عدد من الجولات الإرشادية داخل صالات العرض للربط بين مقتنيات المتحف بالمناهج التعليمية وطلاب البحث العلمي، وتقديم أنشطة تعليمية وترفيهية للأطفال تقدم بعض الألعاب التعليمية الترفيهية، وتنظيم محاضرة بعنوان "طرق وأساليب الاكتشاف والتدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة".

متحف كفر الشيخ:

تحت عنوان " التعليم والبحث العلمي"، ينظم المتحف معرضاً أثرياً مؤقتاً يضم مجموعة من مقتنيات المتحف الخاصة بالتعليم على مر العصور، كما يقدم سلسلة من المحاضرات عن التعليم والبحث العلمي.

متحف طنطا:

ينظم معرضاً أثرياً مؤقتاً بعنوان "كتابات و تعاليم" والذي يسلط الضوء على أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال الحكم والتعاليم ونماذج من الكتابات والتعاليم الدينية والدنيوية على مر العصور، وإظهار فضل التعلم والكتابة والفكر، كما يقيم مجموعة من المحاضرات العلمية.

متحف شرم الشيخ

ينظم المتحف معرضاً فنياً يضم مجموعة من الصور التي تلقي الضوء على دور المتحف في التعليم و البحث والابتكار، ويظهر المعرض دور المتحف في التعليم والبحث والابتكار من خلال عرض صور للورش العملية والفنية خلال الأعوام السابقة، كما يقدم عمل محاكي لورشة تحنيط الايبس وتنفيد ثلاثة نماذج للتوابيت كما هو موضح بالعرض المتحفي الخاص بالمتحف و وضعها بمحاكي أخر لسراديب طائر الايبس "الكتاكومب".

متحف مطروح:

ينظم المتحف محاضرة تعليمية عن المتاحف وحفظ التراث ، بإلإضافة إلى عدد من الورش الفنية عن فن الفسيفساء.