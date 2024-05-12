بعد ساعات من نشر صورها بفستان زفاف.. لقاء سويدان تواصل إثارتها للجدل بنشر صور جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة لقاء سويدان مجموعة من الصور أمام البحر وهي ترتدي فستان زفاف، وذلك بعد ساعات قليلة من تصدرها التريند، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقة عليها قائلة: "نظرة ثانية"، وانهالت تعليقات الكثير من الجمهور على تلك صور، وجاءت في معظمها تثني على جمالها.

وكانت قد نشرت الفنانة لقاء سويدان مقطع فيديو لها، خلال الساعات الأخيرة، وهي مرتدية روب باللون الأبيض، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة عليه قائلة: "أحلى عروسة".

وأثارت لقاء سويدان حيرة الجمهور، بعد نشر مقطع الفيديو، وبدأ الكثيرون يتساءلون عن حقيقة الأمر ومن سيكون العريس، ولم تكشف عن حقيقة الأمر حتى الآن.



آخر أعمال لقاء سويدان الفنية

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان الفنية كان مسلسل "طبيبة شرعية" بطولة بشرى، نضال الشافعي، رازان مغربي، صلاح عبدالله، مروة عبدالمنعم، ومنذر رياحنه، أيمن عزب، عابد عناني، آمال رمزي، ياسمين جمال، فراس سعيد، مريم الجزائرية، وآخرون، تأليف محمد الغيطي، إخراج شادي أبوشادي.