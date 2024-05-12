غدًا.. فريدة سيف النصر ضيفة برنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل النجمة فريدة سيف النصر ضيفة الإعلامي د. عمرو الليثي، ببرنامج “ واحد من الناس ”في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء غدًا الإثنين، ولأول مرة تكشف عن أسرار وكواليس خاصة بحياتها الفنية والإنسانية، وبدايتها الفنية وأسرار غيابها عن الدراما ثم عودتها.

فريدة سيف النصر تكشف عن أبرز أزماتها

وتكشف عن الإصابات التي تعرضت لها في أثناء التصوير وآخرها بمسلسل العتاولة، والهجوم الكبير بعد خلعها الحجاب ووفاة أخيها، وأصعب الشائعات التي تعرضت لها، وكم مرة تزوجت، والخلاف بينها وبين والفنانة عفاف شعيب وهل تعرضت للسحر.

آخر أعمال فريدة سيف النصر

شاركت مؤخرًا الفنانة فريدة سيف النصر في مسلسل العتاولة الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان، والعمل شارك في بطولته أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، زينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبدالله، وسامي مغاوري، وميمي جمال، وغيرهم، وهو من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

وقصة مسلسل العتاولة دارت حول الشقيقين «نصار»، و«خضر» وهما مجرمان محترفان، وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر «حنة» فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، لكنه يصطدم بالعديد من الصعوبات التي تحيل دون ذلك.