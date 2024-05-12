نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. المطربة شيماء حامد وفرقة ناي باند في حفل غنائي كبير بساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة شيماء حامد، وفرقتها ناي باند، غدًا الاثنين، لإقامة حفل كبير بساقية الصاوي بمشاركة زوجها قائد الفريق وعازف الناي الشهير هاشم لطفي.

أبرز فقرات حفل فرقة باي باند في ساقية الصاوي

ومن المقرر أن تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من أشهر الأغنيات لكبار نجوم الطرب العربي منها أغاني:" لو تعرفوا، وصفولي الصبر، مشتريكي، جانا الهوا، يا طيب القلب وينك، عليك سلام الله وأكتبلك تعهد".

نبذة عن فرقة ناي باند

جدير بالذكر أن فرقة ناى باند تم تكوينها منذ عام ونصف، وتضم مجموعة متنوعة من نجوم الغناء التي تتميز بتقديم أنماط الغناء العربي بكل أشكاله.

ساقية الصاوي

يذكر أن ساقية الصاوي تقدم مختلف الحفلات وأبرز المواهب الفنية بعدة مجالات منها الشعر والغناء وعرائس الماريونيت والعروض المسرحية بالإضافة إلى مشاركة النجوم منهم علي الحجار وأدهم سليمان وعبدالباسط حمودة وهلا رشدي وماهر زين ومسلم وفريق مسار إجباري، والاهتمام بالانشاد الديني منها حفلات علي الهلباوي